Reprodução/Foto: Jefferson Rudy - Agência Senado Em vídeo, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) havia acusado Winter de usar o nome da família Bolsonaro para aplicar golpes.



O senador Flávio Bolsonaro (PL) está sendo processado por Michel Winter, ex-candidato que se dizia “marqueteiro de Bolsonaro”.

Segundo informações do colunista Paulo Cappelli, do Metrópoles, o filho mais velho do ex-presidente foi acusado dos crimes de injúria, calúnia e difamação.

A denúncia, que foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF), se refere ao vídeo em que Flávio acusa Winter de usar o nome da família Bolsonaro para aplicar golpes.

“Eu já vi vídeos também dele dizendo que "o presidente Bolsonaro me mandou aqui para fazer isso para falar aquilo" é tudo mentira. Então fiquem em alerta, fiquem espertos para não serem vítimas de um golpe desse senhor Michel Winter e qualquer pessoa que esteja próxima dele. Então fiquem atentos porque ele não tem nenhuma espécie de relação conosco, de proximidade, de amizade, de vínculo, de trabalho, nada. Ele simplesmente manipula as imagens para dar golpe em pessoas inocentes, então não caiam nisso não”, diz o senador no vídeo.