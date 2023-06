Divulgação Zema







O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), se desculpou após ter dito falas preconceituosas contra brasileiros de fora da região Sul e Sudeste na última sexta-feira (2).

O pedido de desculpas aconteceu neste sábado (3), no segundo dia de reunião do Cosud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste).

''Ontem, talvez por uma questão de não usar as palavras mais adequadas, eu fui mal interpretado. Porque quem conhece o brasileiro, sabe: o que ele quer é um trabalho digno. Ele recebe o auxílio porque não está tendo opção. E nós, governadores aqui do Sul e Sudeste, priorizamos a geração de empregos. Nós acreditamos que esse é o melhor caminho. Quem analisar a minha fala e escutá-la vai ver que aquilo que eu quis dizer, se fui mal interpretado, eu peço desculpas, é que nós, governadores do Sul e do Sudeste acreditamos, temos convicção de que o melhor programa social é a geração de empregos. Nós somos estados que acreditamos nisso'', disse o político.

Na fala polêmica, ele havia dito que ''boa parte da solução do Brasil'' passava por Sul e no Sudeste e insinuou que nas outras regiões, muitas pessoas viviam de auxílio emergencial.

"São estados onde, diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial. Onde há setor produtivo muito mais dinâmico. Então, com toda certeza, boa parte da solução do Brasil passa por esses sete estados"

No encontro, estiveram presentes os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) e de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL). O evento se encerrou neste sábado.