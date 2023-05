REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL undefined

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liberou R$ 1,7 bilhão em emendas parlamentares em um único dia, na expectativa pela aprovação de projetos importantes para o Palácio do Planalto. Essa foi a maior verba liberada pela União de uma só vez desde o início do terceiro mandato do petista.

Esses valores foram empenhados no dia 30 de maio, durante a votação do projeto do marco temporal e na expectativa de votar a medida provisória que reorganiza a Esplanada dos Ministérios. Os dados foram obtidos do portal do Orçamento Federal.





Antes disso, até segunda-feira, o governo já havia liberado R$ 3,16 bilhões em emendas. Com a liberação adicional do dia 30, o valor total atingiu R$ 4,87 bilhões.

Em relação à semana anterior, houve um aumento de R$ 100 milhões nas liberações destinadas à bancada do PT na Câmara.

Confira como foram as liberações dos deputados por bancadas:

Até 26 de maio :

PT: R$ 346,1 milhões

PSD: R$ 234, 8 milhões

União: R$ 212 milhões

PP: R$ 199, 2 milhões

MDB: R$ 176, 5 milhões

Até 30 de maio

PT: R$ 496, 4 milhões

PSD: R$ 402,5 milhões

PL: R$ 424,1 milhões

PP: R$ 375,2 milhões

União: R$ 310, 8 milhões

MDB: R$ 281,9 milhões

REP: R$ 310, 8 milhões

A maior parte desses recursos foi direcionada aos partidos do Centrão.



Os deputados do PSD foram beneficiados com R$ 190 milhões, enquanto a bancada do PL recebeu mais de R$ 250 milhões. Deputados do PP, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), obtiveram mais de R$ 175 milhões, e os do União Brasil receberam R$ 98 milhões.

