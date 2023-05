Divulgação/Prefeitura de Praia Grande - 29.05.2023 Governo do Estado deve aplicar até R$ 15 mil em casa residência

A prefeitura de Praia Grande, no litoral paulista, está desenvolvendo o programa "Viver Melhor", que promove a reforma interna e externa das residências de mais de 100 famílias do Bairro Santa Marina. O projeto, que foca em casas com pouca ou nenhuma estrutura, é uma parceria da Administração Municipal e o Governo do Estado de São Paulo.

Na prática, a recuperação ocorre em domicílios já atendidos pelo Programa ‘Dono do Lote’ , de regularização fundiária. O projeto realiza melhorias como pintura, instalação elétrica, hidráulica, reparos no telhado e colocação de pisos.

“A finalidade do programa Viver Melhor é levar mais qualidade de vida, conforto, segurança e autoestima para os moradores beneficiados. A Prefeitura já está trabalhando para que novas etapas do programa estadual sejam realizadas na Cidade”, comentou a prefeita de Praia Grande, Raquel Chini, que, recentemente, visitou a Bairro Santa Marina.

O governo do estado pretende investir até R$ 15 mil nos reparos em cada casa. No entanto, os trabalhos não geram nenhum tipo de custo para as famílias.

“O Programa Viver Melhor foi criado em 2021, pelo Governo do Estado de São Paulo, durante a pandemia. Esta é a primeira vez que o Município é beneficiado com a iniciativa Estadual. Praia Grande aderiu a iniciativa em 2022. Ao beneficiar essas mais de 100 famílias do Bairro Santa Marina, também ocorre o cumprimento de mais uma meta do plano de governo da prefeita Raquel Chini”, disse o secretário de Habitação da Cidade, Anderson Mendes.

“Esse é um sonho que se realiza, pois eu já queria reformar minha casa há muito tempo, mas minhas condições nunca davam”, disse a dona de casa Maria Quitéria da Silva, uma das beneficiadas pelo programa.