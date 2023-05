Reprodução: Município da Praia Grande Construções na PG

O programa Chave dos Sonhos é uma das ações de sucesso desenvolvidas pela Prefeitura de Praia Grande na área da Habitação. Atualmente, 2.517 imóveis estão em construção no Município e fazem parte da iniciativa. Um número relevante que coloca a Cidade como referência no desenvolvimento da parceria com empresas privadas.

O Chave dos Sonhos oferece mecanismos para incentivar os empreendedores a atuarem na construção de moradias que possam atender famílias que se enquadram em faixas delimitadas nos programas habitacionais. Ocorre uma ação específica dentro do programa voltada aos servidores municipais da Prefeitura praia-grandense.

“Desenvolvido ao longo dos últimos anos, o Chave dos Sonhos transforma em realidade a união do poder público e iniciativa privada, que é considerada a principal medida para o sucesso da ação. Quem ganha com isso é a população que consegue ter possiblidades para realizar o sonho da casa própria. A ação também cumpre metas do plano de governo da prefeita Raquel Chini e ainda colabora para a redução do déficit habitacional da Cidade”, comentou o secretário de Habitação praia-grandense, Anderson Mendes.

Diversas empresas estão aderindo ao programa. Em abril, por exemplo, foi a vez da Construtora Sacramento, sediada em Praia Grande. A empresa confirmou o ingresso junto a iniciativa, que é coordenada pela Secretaria de Habitação (Sehab) praia-grandense.

“Para a empresa é um prazer fazer parte do programa Chave dos Sonhos. Esse empreendimento que será realizado já dentro das diretrizes do programa fica localizado no Bairro Ribeirópolis. Serão nove unidades habitacionais construídas e que ficarão disponíveis para os cadastrados na ação. Ganha o empresário, a Administração Municipal e também a população”, disse o sócio proprietário da Construtora Sacramento, Ivo da Silva Sacramento.

Empresas - Para participar do Programa Chave dos Sonhos, o empreendedor deve dirigir-se inicialmente até a Secretaria de Habitação de Praia Grande com o projeto. A partir daí ocorre a análise dos dados e documentação exigida na legislação municipal e, posteriormente, aprovação através do órgão técnico da Sehab.