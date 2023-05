Colégio Bandeirantes Mauro Aguiar era Diretor Presidente

O educador Mauro de Salles Aguiar deixou, após 27 anos, o cargo de Diretor-Presidente do Colégio Bandeirantes. A decisão veio após uma reunião de cotistas no último dia 19 de abril, que decidiu, por unanimidade, pela extinção do cargo ao qual Aguiar ocupava.



Com o fim do cargo de Aguiar, as responsabilidades são passadas para os diretores Eduardo Tambor e Helena Aguiar, que possuem longa carreira no Colégio Bandeirantes.

Aguiar trabalhou na área da educação por mais de 40 anos, atuando na busca por melhorias na qualidade do ensino do estado de São Paulo. O trabalho que exerceu no Bandeirantes foram reconhecidos pelo governo, sendo indicado por diversas vezes para compor o conselho da Secretaria da Educação.

O educador foi premiado pelos seus trabalhos com a Medalha MMDC, a maior honraria concedida pelo Governo Estadual na área da Educação.

Aguiar pode, durante um período, trabalhar no conselho consultivo do escritório de Harvard no Brasil, onde conviveu com diversos educadores e alunos da Universidade.

