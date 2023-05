Valter Campanato/Agência Brasil Marcelo Xavier, ex-presidente da Funai indiciado pela PF

Marcelo Xavier, presidente da Funai durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), foi indiciado nesta sexta-feira (19) pela Polícia Federal pelo crime de omissão no âmbito das investigações acerca das mortes de Dom e Bruno, em junho de 2022.

O ex-presidente da Fundação atuou no cargo entre 2019 e 2022, quando foi exonerado ao fim do governo de Bolsonaro. Além de Xavier, foi indiciado o ex-coordenador-geral de Monitoramento Territorial, Alcir Amaral Teixeira, que era responsável pela segurança de áreas indígenas.

Diante da notícia do indiciamento, parlamentares que formam a base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usaram as suas redes sociais para expressar as suas reações.





Gleisi Hoffmann, deputada federal presidente nacional do PT, classificou o ex-chefe do Executivo do país como "genocida" e prestou solidariedade às famílias do jornalista e do indigenista assassinados.

"Ex-presidente da Funai, Marcelo Xavier, de BOLSONARO, foi indiciado por omissão pelo assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Mais um funcionário do genocida envolvido em crime. É de doer na alma o que essa gente fez com o Estado, o povo e o país. Minha solidariedade às famílias de Bruno e Dom", escreveu.

Já o parlamentar Guilherme Boulos (PSOL-SP), afirmou que a Fundação Nacional dos Povos Indígenas teve uma "omissão criminosa" diante do delito que custou a vida do brasileiro e do britânico no Vale do Javari.

OMISSÃO CRIMINOSA! Sob o comando de Bolsonaro, FUNAI foi alertada dos riscos que Bruno Pereira e Dom Phillips corriam e não fez nada! Por isso a PF acaba de indiciar o ex-presidente da instituição. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) May 19, 2023

Confira, a seguir, publicações feitas por outros parlamentares governistas relacionadas ao indiciamento de Marcelo Xavier:

Humberto Costa (PT) - presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado

URFGENTE! PF indicia ex-presidente da Funai do governo Bolsonaro, Marcleo Xavier, por omissão no caso do assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips. Segundo a PF, o ex-presidente da Funai recebeu notificações sobre os perigos na localidade mas não tomou nenhuma providência. — Humberto Costa (@senadorhumberto) May 19, 2023

Bohn Gass (PT) - vice-líder do governo no Congresso

Marcelo Xavier, ex-presidente da Funai no gov Bolsonaro, acaba de ser INDICIADO por crime de omissão. Xavier tinha evidências de que funcionários da Funai corriam risco no Vale do Javari (onde foram mortos Bruno Pereira e Dom Phillips), mas não fez nada para protegê-los. pic.twitter.com/CroSM7LTX7 — Bohn Gass (@BohnGass) May 19, 2023

Célia Xakriabá (PSOL-MG) - deputada federal

Marcelo Xavier, presidente da Funai na gestão Bolsonaro, é indiciado pela PF por omissão no caso do assassinato de Bruno e Dom Phillips. Eles acirraram a violência nos territórios em um projeto programado de ecocídio e precisam ser responsabilizados. Não esqueceremos! — Célia Xakriabá (@celiaxakriaba) May 19, 2023

Paulo Guedes (PT-MG) - deputado federal

URGENTE!

Ex-presidente da Funai é INDICIADO pela polícia federal, por omissão no caso dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips

O Indigenista brasileiro e jornalista britânico foram mortos na Amazônia em 2022 pic.twitter.com/H4AQcNNk4e — Paulo Guedes do Lula (@deppauloguedes) May 19, 2023

