Reprodução Osil Vicente Guedes tinha 49 anos

Osil Vicente Guedes , de 49 anos, perdeu a vida após ser alvo de um linchamento cruel em Guarujá, cidade localizada no litoral paulista. Ele foi acusado falsamente de roubar uma motocicleta e linchado no meio da rua.

Osil não possuía histórico criminal, era proprietário de uma empresa de reciclagem na região e deixa um filho de nove anos de idade.

O homem foi agredido por pessoas no meio da rua, que o espancaram com capacetes e pedaços de madeira.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que as agressões começaram após a expressão "pega ladrão" ser proferida por um dos suspeitos. A 'fake news' do mundo real foi o estopim para a agressão.

O verdadeiro dono da motocicleta informou às autoridades que conhecia Osil e havia emprestado o veículo a ele

A vítima foi encaminhada ao Hospital Santo Amaro (HSA) , em Guarujá, mas não resistiu aos ferimentos.

Osil residia no mesmo endereço de sua empresa de reciclagem, situada na Avenida Acaraú, no bairro Vila Áurea, distrito de Vicente de Carvalho.

A empresa ficava a cerca de um quilômetro do local onde ocorreu o linchamento, entre a Rua Tambaú e a Avenida Oswaldo Cruz.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que o irmão da vítima já prestou depoimento sobre o caso, mas não revelou sua identidade.

Inicialmente, o caso foi registrado como "lesão corporal" no 2º Distrito Policial (DP) de Guarujá, porém, após o falecimento de Osil, foi alterado para "homicídio" .

O proprietário da motocicleta descreveu Osil à polícia como um indivíduo "trabalhador" e "não envolvido em confusões".

