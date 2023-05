Reprodução: facebook - 26/09/2022 Jair Bolsonaro e o coronel Cid

A operação da Polícia Federal (PF) que investiga uma suposta fraude nos cartões de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro, seus familiares e assessores, agora tem uma frente nova e mais aprofundada em Duque de Caxias , na Baixada Fluminense.

Segundo afirmou em depoimento, a servidora envolvida no caso teria sido coagida a fornecer a senha para adulteração dos dados das carteiras de vacinação. As informações foram divulgadas pelo jornalista e apresentador César Tralli , da Globo News.

Na quinta-feira (4), os malotes com as apreensões feitas no Rio chegaram a Brasília.

Apreensões

Os investigadores irão analisar todo o material coletado nos endereços dos alvos, inclusive os celulares apreendidos com o ex-presidente, o general Mauro CID e outros envolvidos.

A PF apontou que foram servidores da Prefeitura de Caxias que inseriram dados falsos de vacinação no Sistema Único de Saúde (SUS) de Bolsonaro, sua filha Laura, dois assessores e o deputado Gutemberg Reis (MDB).

A vacinação na cidade da Baixada Fluminense foi marcada por filas quilométricas, aglomerações nos postos e desorganização.

A Justiça chegou a bloquear R$ 2,5 milhões do então prefeito, Washington Reis, por suspeitas de irregularidades na campanha.

