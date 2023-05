Reprodução Marcos Antonio Amaro dos Santos

O presidente Lula confirmou o nome do general Marcos Antônio Amaro dos Santos para assumir o comando do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

A escolha foi feita nesta quarta-feira (3) em encontro com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro e o próprio general Amaro, que já foi responsável pela segurança da ex-presidente Dilma Rousseff e comandou a Casa Militar dela.

Lula pretende anunciar o nome de Amaro como novo comandante do GSI em um almoço com o Alto Comando do Exército na tarde de hoje.

Ele substituirá o general Gonçalves Dias, que renunciou ao cargo em 19 de abril após a divulgação de imagens de sua presença e de outros militares do GSI durante os ataques golpistas de 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes , em Brasília.

Após a saída de Dias, o GSI ficou sob o comando interino de Ricardo Cappelli , que também foi interventor federal na segurança pública do Distrito Federal após os ataques.

Desde que assumiu o cargo interinamente, Cappelli planejou uma reestruturação no GSI, que será apresentada a Lula. No final de abril, pelo menos 146 funcionários do gabinete foram exonerados.

