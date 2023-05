Reprodução: Isac Nóbrega/PR Bolsonaro ao telefone (Arquivo)

A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (03) uma operação na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro como parte de investigação sobre susposta fraude em dados vacinais no sistema do Ministério da Saúde.

As investigações apontam que ajudantes de ex-presiedente teriam inserido dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde .

A lei americana considera crime federal Falsificar certificados de vacinação contra a Covid-19 é um , onde Bolsonaro viajou pela última vez em dezembro de 2022, e é analisado segundo as leis americanas e brasileiras.

Ingressar em solo americano portanto documentos fraudulentos para pode resultar em multas ou prisão , e a vacinação é obrigatória para entrar no país até 12 de maio de 2023.

Embora pessoas com imunidade diplomática possam se enquadrar em exceções no Centro de Prevenção e Controle de Doenças , Bolsonaro pode ter cometido um crime se tiver mostrado seu certificado de vacinação.

