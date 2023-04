redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Defesa de Torres diz ao STF que entrega de senhas falsas se deve a dificuldade cognitiva

O Ministério da Justiça no governo Bolsonaro (PL) sob a tutela de Anderson Torres teria utilizado planilhas de votação para mapear o eleitorado do 1º turno das eleições presidenciais de 2022 e mobilizar a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para operações que dificultaram a movimentação de eleitores no 2º turno, vencido por Lula (PT) .

Veja abaixo:

Reprodução Planilhas de votação criadas por assessores de Anderson Torres estão com a PF

As informações foram divulgadas pela jornalista Andréia Sadi e de Isabela Camargo no portal G1 e apontam que os investigadores da PF receberam as planilhas de votação utilizadas por Anderson Torres, então titular da pasta, para atuar -- supostamente -- contra a movimentação de eleitores no segundo turno das eleições de 2022.

As tabelas mostram as votações de Lula e Bolsonaro em cada cidade no primeiro turno

As planilhas foram elaboradas por Clebson Ferreira de Paula Vieira a pedido de Marília Alencar, então diretora de inteligência do Ministério da Justiça

Em depoimento à PF, Marília afirmou que o levantamento foi encomendado por Anderson Torres para avaliar se havia "indícios" de compra de votos no pleito.

A PF ouviu Clebson Vieira em 12 de fevereiro, e no dia seguinte, ele informou à PF que havia encontrado outros documentos de interesse da investigação armazenados na nuvem.

Além disso, os investigadores tiveram acesso às mensagens do WhatsApp do celular do servidor

Reprodução Planilhas de votação criadas por assessores de Anderson Torres estão com a PF

Segundo a reportagem, a defesa dos investigados quer usar as tabelas para alegar que foi feito um levantamento de ambos os candidatos.

Os documentos fazem partes do inquérito policial que corre sob sigilo de justiça

Segundo a reportagem, a avaliação dos investigadores da PF é que as planilhas confirmam que foi feita a pesquisa para saber onde os candidatos obtiveram melhor votação e, com isso, direcionaram a atuação da PRF. A Polícia Federal agora quer ouvir os delegados da PF Alfredo Carrijo, Tomas Vianna e Fernando Oliveira.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.