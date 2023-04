Reprodução TV Brasil Coronel Cíntia Queiroz de Castro na CPI dos Atos Golpistas na Câmara do Distrito Federal

Durante um depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Legislativa do Distrito Federal (DF), a coronel Cíntia Queiroz de Castro, subsecretária de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do DF, revelou que o efetivo policial no dia 8 de janeiro, data dos ataques criminosos em Brasília, foi reduzido pela metade.

A coronel explicou que informou o delegado Fernando de Sousa Oliveira, braço direito de Anderson Torres , que estava fora do país durante os ataques, sobre a situação às 6h, 8h e 9h da manhã.

Naqueles momentos, havia cerca de 20 a 25 manifestantes e aproximadamente 400 policiais.

No entanto, à tarde, o número de policiais caiu para 200, e Cíntia afirmou que somente o Departamento de Operação ou o comando poderia explicar a razão para essa redução. A subsecretária alegou que o planejamento foi cumprido e que não houve prevaricação de sua parte.

A CPI da Câmara Legislativa do DF foi instaurada para investigar os ataques contra as sedes dos Três Poderes em Brasília, que ocorreram no dia 8 de janeiro deste ano. Na ocasião, um grupo de manifestantes, convocado pelo Movimento Brasil Livre (MBL) , realizou atos que culminaram em vandalismo e depredações em frente à sede do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional .

Cíntia Queiroz de Castro , que ocupava o mesmo cargo na Secretaria de Segurança Pública do DF no dia dos ataques, tinha a responsabilidade de operacionalizar e organizar a proteção do DF em grandes eventos, como no caso dos atos do MBL.

