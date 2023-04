Ricardo Stuckert/PR - 20.04.23 Alckmin acompanhou embarque de Lula para a Europa e assume presidência

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, declarou neste sábado (22) que o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), o general Gonçalves Dias , fez o correto ao pedir demissão do cargo após a divulgação dos vídeos do seu gabinete durante os atos golpistas de 8 de janeiro.

Para Alckmin, o depoimento do ex-GSI foi coerente. Gonçalves Dias disse que não teria como prender os extremistas naquela situação e tentou "gerenciar a crise". Nas imagens divulgadas até o momento, ele é visto conversando com os invasores e até oferecendo água.

"Eu acho que o Gonçalves Dias fez o correto que foi pedir demissão. Ele explicou que naquele momento estava com dificuldades de comando", declarou ao chegar no Palácio do Planalto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse neste sábado (22) que só decidirá sobre o fim, ou não, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) após o retorno ao Brasil, prevista para o dia 26 de abril. Lula está em Portugal, onde espera assinar acordos bilaterais entre os países.

Questionado por jornalistas sobre o pedido de demissão do ex-ministro da pasta, Marco Edson Gonçalves Dias, Lula disse que está na Europa para discutir questões de interesse dos dois países e não problemas internos do Brasil.

"Eu vou decidir essas coisas do GSI quando eu voltar. Vou tomar a decisão que achar mais importante para o Brasil", disse.

Na quarta (19), o ex-ministro pediu demissão depois que foram divulgados vídeos em que o mostram andando entre invasores do Palácio do Planalto no ato terrorista de 8 de janeiro. As imagens da CNN Brasil exibem Gonçalves abrindo uma porta para os golpistas saírem do terceiro andar.

O vídeo também flagrou servidores do GSI conversando, cumprimentando e oferecendo água para os bolsonaristas que invadiram o Palácio do Planalto.

