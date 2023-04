Divulgação: Prefeitura de Jaguariúna - 20/04/2023 Cidade de Jaguariúna

Dentre os municípios de 50 mil a 100 mil habitantes, Jaguariúna (interior de São Paulo) é eleita a cidade brasileira mais inteligente e conectada pela quarta vez consecutiva. O ranking é Connected Smart Cities, promovido pela consultoria Urban Systems.

No ano passado, Jaguariúna subiu três posições no ranking geral, saindo do 19º para 16º, à frente de capitais como Porto Alegre e Recife.

Ainda em 2022, por conta da implementação do Plano Diretor, o município ficou em segundo lugar no ranking "Urbanismo". Em 2021, ela estava na 23ª posição.

Em "Educação", a cidade também subiu de nível, ela alcançou o 6º lugar no ano passado. Em 2021, Jaguariúna apareceu em 33º lugar. A evolução deve-se a aplicação da educação criativa nas escolas da rede pública de ensino.

Com as medidas de austeridade fiscal que levaram à aprovação das contas da Prefeitura, no ranking de "Economia", o município do interior de São Paulo passou da 36ª posição em 2021 para o quarto lugar em 2022.

Em “Governança” a cidade também evoluiu, saindo de 13º, em 2021, para 10º em 2022.

“Todos esses resultados são frutos de um trabalho feito com estudo, planejamento e muita ação. Um trabalho feito com muita entrega e amor. Muito feliz em colocar Jaguariúna no lugar que ela merece. Exemplo para São Paulo e referência para o Brasil”, declarou o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, que recebeu o prêmio.

Segundo a prefeitura da cidade, "Jaguariúna se destaca pela implementação de projetos e ferramentas que têm como base o uso da tecnologia. Entre essas ações estão o uso de aplicativos, como o Buzão na Palma da Mão, o Cidadão Online e o CCC Jaguariúna, além dos serviços online disponíveis no portal da Prefeitura de Jaguariúna, que facilitam a vida do cidadão, reduzindo a burocracia, e da adoção de ações inovadoras na educação e na gestão municipal".

A edição 2022 do Ranking Connected Smart Cities colheu dados de 680 municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes.

