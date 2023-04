Instagram Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se prepara para voltar ao país, após encerrar uma ampla agenda internacional.

Depois de uma visita de três dias a China, Lula participou de um jantar oferecido pelo presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Após uma cerimônia oficial com a execução do Hino Nacional brasileiro, o representante do país teve um encontro bilateral e os chefes de Estado trataram, entre outros assuntos, de acordos comerciais, investimentos e meio ambiente. Os dois também assinaram acordos de cooperação, segundo o Itamaraty.

Em rápida declaração à imprensa, Lula, visivelmente cansando, afirmou que o encontro foi "altamente proveitoso" e não entrou em detalhes.

Agora, Lula se prepara para voltar ao Brasil na manhã deste domingo (horário de Brasília). O voo fará uma escala em Lisboa e a chegada está prevista às 21h20.