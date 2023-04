Divulgação Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue com a sua agenda internacional e se encontra neste sábado (15) com o presidente dos Emirados Árabes, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Após dois dias de encontros na China, quando foi recebido pelo presidente chinês, Xi Jinping, entre outras autoridades, Lula fará sua terceira visita ao país árabe.

A intenção da visita é discutir parcerias comerciais. Vale lembrar que o Emirados Árabes estão entre os três principais parceiros comerciais no Oriente Médio. Em 2022, o comércio bilateral alcançou US$ 5,7 bilhões, com superávit brasileiro de US$ 739 milhões. O agronegócio responde por quase 60% dessas relações.

Além disso, cerca de 30 empresas brasileiras estão presentes no país árabe, entre elas, Vale, Embraer, Odebrecht e Copacol.

Ainda na visita, o Emir de Abu Dhabi deve oferecer um banquete a Lula, seguido de uma reunião bilateral e outra ampliada, com a presença de empresários e investidores.

Vale lembrar que a 28ª Sessão da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima – COP 28, será realizada no país árabe, dessa forma, o assunto também deve ser abordado no encontro.

A visita acontece na sequência da viagem à China. Por lá, o chefe do Executivo brasileiro assinou 14 acordos bilaterais.