Isadora de Leão Moreira / Governo do Estado de SP Tarcísio de Freitas

Sem a realização de licitação, o Governo de São Paulo fechou dois contratos com a International Finance Corporation (IFC), agência vinculada ao Banco Mundial, em troca de serviços de assessoria no que se refere a privatização da Sabesp e concessão de linhas de trens da CPTM.

De acordo com a coluna Painel S.A, da Folha de São Paulo, para o serviço relativo à empresa de transporte, o Estado irá pagar cerca de R$ 71 mil, em um contrato com validade de dois anos e possibilidade de renovação por igual período.

No caso da Sabesp, ainda não é possível saber o montante total que será pago à agência, já que a gestão Tarcísio de Freitas não informou o valor do contrato.

Questionada sobre a contratação sem licitação, a assessoria de imprensa da Secretaria de Parcerias em Investimentos do Governo justificou que a IFC tem "atuação reconhecida no setor de modelagem de parcerias do setor público com o setor privado em diversos países e com vasta experiência na estruturação de empreendimento de infraestrutura de grande porte".

Os estudos de privatizações em questão já haviam sido anunciados pelo governador de São Paulo na segunda-feira (10). Vale ressaltar que a possível privatização da Sabesp criou atrito até mesmo entre vereadores de partidos aliados do governador Tarcísio de Freitas.

Durante a criação de uma frente parlamentar contra a privatização da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, o presidente da Câmara, Milton Leite (União Brasil), discutiu com vereadores do Republicanos e prometeu que não fará mais acordos com a bancada que representa o governador.