Um acidente com um paramotor deixou um morto e outro ferido no mar de Itamaracá, em Pernambuco.

Segundo informações, do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), pai e filho ocupavam o paramotor, que teria tido problema no motor.

Os dois foram retirados do mar por um bombeiro que estava próximo ao local da queda. De acordo com as informações do SAMU, o filho tinha 37 anos, mas não resistiu.

Ambos foram socorridos no local. O pai, de 65 anos, foi resgatado por um helicóptero. Não há mais informações sobre o estado de saúde do homem e os nomes não foram divulgados.