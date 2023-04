Reprodução - 07.04.2023 Golpista se passou por militar americano para enganar servidora pública do DF

Uma mulher, de 58 anos, perdeu cerca de R$ 150 mil para um golpista que se passava por um militar americano . Segundo a vítima, que é servidora pública aposentada do Distrito Federal , ela conehceu o homem pela internet em janeiro e, inclusive, chegou a receber até promessas de casamento.

De acordo com ela, o homem teria se identificado como Kennedy Jhonson: um militar americano viúvo em missão na Síria. Após inicar uma conversa com a mulher, o golpista começou a fazer declarações de amor a aposentada.

"Ele mandava mensagens pela manhã, à tarde e à noite. Me falava tudo que eu queria ouvir", contou.

Ela afirma que o homem chegou a fazer uma chamada de vídeo com ela. "Ele apareceu fardado e parecia com a pessoa que eu via na foto. Mas não tenho certeza, porque estava um pouco escuro", afirmou.

Segundo a aposentada, após 10 dias de relação virtual, o homem disse que iria receber 80 mil dólares da missão na Síria e prometeu que repassaria R$ 50 mil à mulher. No entanto, ele disse a vítima que, para que a transferência fosse feita, ela precisaria fazer uma transferência de R$ 3 mil para pagar uma taxa de liberação.

Então ela acreditou no golpista e passou a fazer transferências bancárias para várias contas do falso militar americano. "Comecei a ficar preocupada, porque estava pegando empréstimos, consignado, cartão de crédito e cheque especial", contou a servidora.

Ao todo, ela chegou a transferir R$ 150 mil ao falso militar americano. A posentada só se deu conta de que tinha caído em um golpe quando contou o que estava acontecendo para uma pessoa da própria família.

"Foi aí que eu fui entender. Já estava no meu limite financeiro e não conseguiria pegar mais nada", afirmou.

Logo depois, a servidora procurou a Polícia Civil e registrou um Boletim de Ocorrência.

