Polícia Militar/Divulgação - 29.03.2023 Mulher foi resgatada pelo Samu em Visconde do Rio Branco

A Polícia Civil de Visconde do Rio Branco , em Minas Gerais , prendeu na manhã desta terça-feira (4) dois homens suspeitos de agredir e enterrar uma mulher de 36 anos viva em uma gaveta mortuária em um cemitério da cidade. O caso foi registrado na última terça-feira (28).

Segundo o delegado que investiga o caso, os suspeitos de 20 e 22 anos e foram presos temporariamente até apuração dos fatos.

Internação

A vítima segue internada há pelo menos sete dias e corre o risco de amputar um dos dedos, segundo Henrique Slaib, diretor geral do Hospital São João Batista e cirurgião assistente da paciente.

"O polegar estava muito sofrido, e está sendo avaliada a possibilidade de cirurgia vascular e talvez de realizar a amputação", explicou.

De acordo com o médico, a evolução do quadro clínico da mulher é boa. No entanto, ela ainda deve continuar Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital sem previsão de ir para a enfermaria.

Entenda o caso

A mulher, de 36 anos, foi resgatada de um túmulo na última terça-feira (28) após ser colocada viva no local no Cemitério Municipal de Visconde do Rio Branco , em Minas Gerais .

Segundo a Polícia Militar (PM), os coveiros que trabalham no cemitério chamaram os militares após perceberem a estrutura fechada com tijolos e cimento fresco.

A mulher contou à PM, que foi presa no local em função do ''extravio” de drogas e armas que estavam com ela. A Polícia Civil confirmou a motivação, ao apontar desacerto referente a uma arma de fogo.

Quando os policiais chegaram no cemitério ouviram os pedidos de socorro. Ao abrir o túmulo, encontraram a mulher com diversos ferimentos na cabeça. Após isso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e levou a vítima para o hospital.

A Prefeitura de Visconde do Rio Branco, responsável pelo cemitério, emitiu nova sobre o caso e disse haver diariamente vigia no local. “Contudo, além do local onde aconteceu o fato estar parcialmente interditado, e, mesmo com aumento da segurança, as invasões continuam a acontecer, principalmente por usuários de drogas, devido à situação desastrosa que o Cemitério Municipal foi encontrado pela atual gestão.”

Envolvimento com drogas

De acordo com o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) da Polícia Militar, a mulher havia guardado entorpecentes para dois homens e "extraviado" as drogas. Quando a dupla soube do aconetecido, foi até a casa da mulher e começou a agredi-la. Um terceiro home, marido da vítima, que também estava na residência, conseguiu fugir.

Segundo os agentes, a motivação do crime "seria o desacerto referente a uma arma de fogo".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.