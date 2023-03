DIVULGAÇÃO / SABESP Funcionários da Sabesp trabalhado em São Paulo

Um estudo publicado pelo Instituto Trata Brasil com a GO Associados, traz os dados sobre o saneamento básico das 100 maiores cidades brasileiras. A pesquisa publicada nesta segunda-feira (20) mostra que dentre os 20 municípios que possuem as melhores infraestruturas de tratamento de esgoto e de água potável, metade são da região Sudeste.



Outro dado posto é que enquanto os 20 municípios possuem cerca de 80,1% de cobertura, os 20 últimos apresentam apenas 18,2% de cobertura de tratamento de esgoto e água potável.

Além disso, é expresso no estudo que o tratamento de esgoto é cerca de 340% superior quando comparado as 20 primeiras cidades do ranking com as 20 últimas.

Já em relação à água potável, os 20 primeiros municípios conseguem cobrir cerca de 99,75%, em contraponto com os 20 últimos que cobrem cerca de 79,56%.

Ao todo, foram considerados 100 municípios que somados dão cerca de 40% da população brasileira. Confira a lista do "Ranking de Saneamento 2023”.

20 melhores municípios no quesito saneamento básico:

São José do Rio Preto (SP);

Santos (SP);

Uberlândia (MG);

Niterói (RJ);

Limeira (SP);

Piracicaba (SP);

São Paulo (SP);

São José dos Pinhais (PR);

Franca (SP);

Cascavel (PR);

Ponta Grossa (PR);

Sorocaba (SP);

Suzano (SP);

Maringá (PR);

Curitiba (PR);

Palmas (TO);

Campina Grande (PB);

Vitória da Conquista (BA);

Londrina (PR); e

Brasília (DF).

20 piores municípios no quesito saneamento básico:

Macapá (AP);

Marabá (PA);

Porto Velho (RO);

Santarém (PA);

São Gonçalo (RJ);

Belém (PA);

Rio Branco (AC);

Maceió (AL);

Várzea Grande (MT);

Ananindeua (PA);

Duque de Caxias (RJ);

São João de Meriti (RJ);

Gravataí (RS);

Jaboatão dos Guararapes (PE);

São Luís (MA);

Belford Roxo (RJ);

Pelotas (RS);

Manaus (AM);

Cariacica (ES); e

Caucaia (CE).

Segundo a presidente-executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Siewer Pretto: "é observado que além da necessidade de os municípios alcançarem o acesso pleno do acesso à água potável e atendimento de coleta de esgoto, o tratamento dos esgotos é o indicador que está mais distante da universalização nas cidades, mostrando-se o principal gargalo a ser superado".

Pretto ainda diz que a carga poluente de esgoto não tratado no país, que é despejado de forma irregular nos rios, mares e lagos, colabora para que haja a degradação do meio ambiente, além de ser um problema que impacta de forma negativa a saúde pública.

A pesquisadora aponta que as cidades que estão mais bem colocadas na lista chegaram a investir, em média, R$ 166,52 por habitante nos serviços de saneamento. Já as 20 piores investem cerca de R$ 55,46.

