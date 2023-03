Reprodução / Twitter @LulaOficial Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em nova foto oficial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para viagem, em comitiva brasileira, à China no final de março.



Pacheco foi convidado diretamente por Lula por telefone. Mas, como será uma viagem longa, o presidente do Senado deve avaliar se a agenda da Casa permite participar da atividade.

Lira foi convidado por Lula ontem (9) durante jantar na casa do ministro-chefe da Comunicação Social, Paulo Pimenta. O presidente da Câmara também não decidiu se aceita o convite.

O presidente Lula estará acompanhando por um grupo de cerca de 100 empresários e pretende viajar com uma comitiva composta por deputados, senadores e ministros.

Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente) e a ex-presidente Dilma Rousseff, cotada para comandar o Banco dos Brics também estará presente no encontro.

O presidente ficará três dias na China, com previsão de passagens por Pequim, no dia 28, onde se encontra com o presidente Xi Jinping, Xangai, no dia 30, onde se reúne com empresários. Esse será o primeiro encontro bilateral de Xi Jinping após iniciar mais um mantato a a frente da presidência da China.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.