Florianópolis lançou nesta quarta-feira (8), Dia Internacional das Mulheres , o protocolo para casas noturnas entitulado, “Não se Cale” . A iniciativa foi baseada no mesmo programa que treinou os funcionários da Sutton no caso do jogador Daniel Alves , em Barcelona, na Espanha.

O protocolo tem por objetivo o combate à violência sexual e agressões contra mulheres no ambiente de casas noturnas, bares e boates da cidade.

O município vai capacitar os funcionários para que possam prevenir, identificar e ajudar vítimas de casos de violência. Os locais que aderirem ao protocola receberão um selo, mesmo assim a adesão ao programa será opcional.

A assinatura do protocolo no prédio da prefeitura garantirá ênfase em três pilares principais como prevenção, identificação e ação. De acordo com o poder executivo da cidade, a iniciativa também busca evitar as mulheres que sofreram abusos sejam revitimizadas.

