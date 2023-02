Rovena Rosa/Agência Brasil - 21/02/2023 Chegada de doações de água e mantimentos na Barra dos Pescadores em Boiçucanga, após enchentes e deslizamentos no litoral norte de São Paulo

As fortes chuvas no litoral norte de São Paulo deixaram um rastro de destruição em diversas cidades da região. Para ajudar as vítimas de alagamentos e deslizamentos, ONGs, prefeituras, instituições e empresas começaram a arrecadar doações de itens básicos.

Para quem mora na capital paulista ou em Guarulhos , o Instituto Êxito de Empreendedorismo e a Universidade de Guarulhos (UNG) iniciaram a campanha "Vamos Ajudar – Litoral Norte de São Paulo", com o objetivo de arrecadar valores e materiais, que serão direcionados às entidades atuantes no litoral paulista.

O que doar?

Água potável;

Alimentos não perecíveis;

Produtos de higiene pessoal

Produtos de limpeza;

Roupas;

Calçados.

Onde doar?

Instituto Êxito de Empreendedorismo | R. Prof. Tamandaré Toledo, 69 – Sala 101/104 C, 1º andar | Complexo Brascan, Itaim Bibi – São Paulo | SP, 04532-020;

Universidade de Guarulhos (UNG) | Praça Tereza Cristina, 88 – Centro, Guarulhos – SP, 07023-070.

As doações podem ser feitas entre segunda e sexta-feira, das 8h às 18h.

“A campanha é fundamental para demonstrar a solidariedade, o apoio e o ato de estender a mão àqueles que estão mais precisando neste momento", afirma o presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz. “Empreender também é atitude, é gerar impacto social, é ajudar quem precisa. Essa campanha também é um ato empreendedor”, acrescenta.

Para o reitor da UNG, Yuri Neiman, doar é um ato de amor. "A solidariedade tem sido essencial no apoio às vítimas das chuvas no Litoral Norte de São Paulo . Nossa campanha irá reunir recursos e doações de alimentos, água, roupas e outros itens que devem ajudar as famílias que perderam praticamente tudo nessa fatalidade”, aponta.

Sobe número de mortos

Segundo última atualização da Defesa Civil, ao menos 49 pessoas morreram em decorrência das tempestades, sendo 48 em São Sebastião e uma em Ubatuba .

Até o momento, 38 corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. No total, são 13 homens adultos, 12 mulheres adultas e 13 crianças.

Além dos mortos, os alagamentos e deslizamentos de terra deixaram mais de 1.730 desalojados e 1.799 desabrigados em todo o estado.

Os trabalhos de busca continuam e ocorrem principalmente em bairros da costa sul da cidade de São Sebastião e Juquehy. Durante a última terça-feira (21), as buscas chegaram a ser suspensas por conta de novas chuvas na cidade de São Sebastião. Havia risco de novos deslizamentos de terra na cidade. No entanto, a partir das 22h os trabalhos foram retomados e seguiram pela madrugada.

Veja aqui como doar para as vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo.





