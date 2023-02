Pexels Raio

A cidade Anápolis , em Goiás , registrou cerca de 5,4 mil raios em 4 horas, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Esse é o maior número registrado desde 2010 no município, de acordo com o levantamento do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat). O registro foi feito no último dia 12 e divulgado somente agora.

O Elat apontou que, dentro da normalidade, o registro é de 100 raios por hora e que no mês de fevereiro, com a intensificação das tempestades, há mais raios.

O raio é uma descarga elétrica que conecta o solo e as nuvens de tempestade na atmosfera, segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica. A intensidade típica de um raio é de 30 mil amperes - cerca de mil vezes a intensidade de um chuveiro elétrico.

A potência de um raio é alta, a sua pequena duração faz com que sua energia seja pequena, algo em torno de 300kWh. Um raio pode durar até dois segundos, mas dura, em geral, cerca de meio a um terço de segundo.



Apesar dos registros de raios em Anápolis, não houve registro de feridos ou pessoas atingidas pelas descargas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.