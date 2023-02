Reprodução/TV Brasil Lula chega à Casa Branca para reunião com Biden

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse em entrevista ao Jornal Nacional neste sábado (11) que o objetivo da visita ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , foi restabelecer as “relações democráticas” com o país. Segundo ele, a relação foi "truncada" pelo governo Bolsonaro.

“Nós combinamos de que vamos trabalhar muito fortemente na democracia em todos os fóruns que nós participarmos e, ao mesmo tempo, vamos estreitar a relação Brasil-Estados Unidos, que estava um pouco truncada”, disse à TV Globo.

Durante o encontro, Biden prometeu US$ 50 milhões para o Fundo Amazônia. Lula, no entanto, negou que o objetivo da viagem foi cobrar um acordo entre os dois países.

“Eu, quando vim para os Estados Unidos, eu não vim na ideia de que nós iríamos fazer um grande acordo, porque nós não viemos para fazer um grande acordo. Nós viemos para reestabelecer relações democráticas entre Brasil e Estados Unidos”, disse Lula.

Lula ressaltou ainda que debateu com o presidente americano a necessidade de tratar o Brasil como um país de elevado "potencial de transição ecológica". O chefe do Executivo brasileiro afirmou também que convidou pesquisadores à Amazônia para transformar os resultados dos estudos em riqueza para os moradores da região.

Lula afirmou que seria importante levar Biden à Amazônia. O presidente dos Estados Unidos aceitou o convite para visitar o Brasil, mas Lula disse que não sabe quando isso deve ocorrer.

“Se ele fosse ao Brasil, seria importante. Primeiro que ele conhecesse o potencial industrial brasileiro, o potencial energético brasileiro. E depois seria importante conhecer um pouco a Amazônia para ele ver do quê que nós estamos falando, quando estamos falando de preservar a Amazônia de verdade, de preservar o Pantanal, de preservar o nosso bioma”, disse.

Lula retornou ao Brasil por volta das 20h deste sábado.

