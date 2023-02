Reprodução/Tv Globo: 08.02.2023 Corpo de jovem levado pela chuva em São Paulo é resgatado pelo Corpo de Bombeiros (08.02.2023)

O Corpo de Bombeiros da PMESP continua as buscas pela pessoa que desapareceu no Parque São Lucas durante as fortes chuvas que atingiram a capital paulista nesta terça-feira (7).

Na conta oficial do Twitter, o Corpo de Bombeiros informou que as estão nesse momento, próximo a Rua Teresa Cristina, rumo ao Parque Dom Pedro I.

Ainda sobre a procura ao afogado de 07/02 desaparecido na Rua Fruta de Guariba, 713 no Pq. São Lucas. As buscas estão nesse momento, próximo a Rua Teresa Cristina, rumo ao Pq. Dom Pedro I. #193S pic.twitter.com/z09GFoMElW — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) February 9, 2023

Os bombeiros já localizaram uma das vítimas fatais da tragédia. O jovem Fabrício Vieira, de 24 anos, foi encontrado morto nesta quarta-feira (8) às 6h30 em um córrego em Osasco. Ele morreu afogado após ser arrastado pelo temporal.

A polícia acredita que Vieira teria tentado atravessar o córrego, mas acabou sendo levado pela força da correnteza para dentro do braço do rio.

