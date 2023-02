Reprodução/redes sociais Barreira desliza sobre casas em Olinda; bombeiros buscam por morador desaparecido

Na manhã desta segunda-feira (6), uma barreira deslizou sobre duas casas na Rua Seis de Janeiro, no bairro de Águas Compridas, em Olinda , no Grande Recife. De acordo com o Corpo de Bombeiros, há um morador desaparecido.

Segundo os bombeiros e a Defesa Civil , ainda não há informações sobre vítimas fatais. De acordo com moradores, duas pessoas foram retiradas dos escombros, e que a pessoa desaparecida seria uma criança.

O deslizamento de terra foi causado pelas fortes chuvas que caíram na madrugada desta segunda. A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta de chuvas fortes no Grande Recife e na Zona da Mata do estado.

Foram registrados alagamentos em várias ruas e avenidas da cidade. No viaduto da PE-15, no bairro de Ouro Preto, os motoristas não arriscam passar no meio da água. Na Rua Doutor Manoel de Barros Lima, em Bairro Novo, os moradores acordaram com as ruas alagadas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.