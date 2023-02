Reprodução: TV Globo - 01/02/2023 Carro submerso no alagamento da Régis Bittencourt nesta quarta-feira (1)

A rodovia Régis Bittencourt (BR-116), na região de Embu das Artes, em São Paulo , tem trecho interditado devido a um alagamento provocado pela chuva da madrugada de terça-feira (31) para quarta-feira (1).

A interdição é nos dois sentidos da rodovia, na altura do km 276,5 e ocorre desde as 19h de terça. Apenas veículos como ônibus, caminhões e carretas, conseguem realizar a passagem pela via.

Segundo a concessionária Arteris Régis, responsável pela rodovia, até às 7h30 desta quarta-feira, a via permanecia interditada e sem previsão de liberação.

Por conta do bloqueio, há congestionamento de dois quilômetros no sentido Curitiba e de oito quilômetros no sentido São Paulo.

Ainda, um carro ficou parcialmente submerso ao tentar passar pelo trecho alagado. O motorista e mais dois passageiros que estavam no veículo conseguiram sair pulando na água para escapar.

Estado de Atenção

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a capital ficou em estado de atenção para alagamento até as 23h57 desta terça (31).

Na manhã desta quarta (1º), o tempo começa instável e com chances de fortes chuvas no meio da tarde até o início da noite, conforme alertou o CGE.

