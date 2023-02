Agência Brasil Mucio deve ir a Roraima no dia 8 de fevereiro





José Mucio, ministro da Defesa, afirmou nesta terça-feira (31) que que vai a Roraima junto com os comandantes do Exército, Aeronáutica e Marinha para retirar garimpeiros do Território Indígena Yanomami .

A declaração foi dada em uma entrevista concedida à BandNews TV. A viagem deve acontecer no dia 8 de fevereiro e, segundo o ministro, a presença do garimpo na região será "debelada" e classificou a situação como "uma vergonha".

"Na próxima semana, na quarta-feira, eu estou indo lá para Roraima, para Surucucu, com todos os comandantes das forças – Marinha, Exército e Aeronáutica. Também convidamos o superintendente da Polícia Federal. Tem de ter um esforço concentrado de todas as instituições, órgãos, para que nós possamos sanar aquele problema. Aquilo é uma vergonha, uma tristeza", disse Mucio.





Ele ainda detalhou que o Exército será o responsável por realizar o trabalho de campo para identificar os garimpeiros, enquanto a Marinha vai atuar com barcos na vigilência de rios e a Aeronáutica vai monitorar o espaço aéreo.

O ministro pontuou também que as Forças Armadas estarão prontas para o confronto com os criminosos, apesar de torcer para que a atividade não necessite ações mais "drásticas".

“Evidentemente que nós vamos prontos para enfrentá-los. Tomara que não seja de uma forma tão drástica, mas, se for necessário, sim, nós precisamos cortar aquele mal pela raiz”, enfatizou.

