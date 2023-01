Flickr/PT na Câmara Paulo Texeira

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, fez críticas à principal ação da gestão Jair Bolsonaro na área de reforma agrária, na qual, o antigo mandatário distribuiu títulos de propriedade para assentados.

De acordo com ele, esses títulos são "papel de pão" e sem "valor jurídico".

"Fizeram de maneira açodada, mal feita, sem aprovar legislação. Queremos aperfeiçoar esse programa e entregar escrituras para os assentados", afirma.

Ao todo, foram mais de 340 mil entregas de títulos durante o mandato do governo anterior, que apontava que o programa se tratava de libertação dos sem-terra do domínio do MST, que agora terá outro tratamento do atual governo.

"Estamos implantando intenso diálogo com todos os movimentos sociais, seja MST, Contag, movimentos de mulheres, de negros. Esse ministério estará de portas abertas 24 horas. São todos parceiros", afirma Teixeira.

Até o momento, porém, o atual governo não estabeleceu meta de assentamento. Nesse momento, a informação é que está estão sendo feitos estudos e projeções de como distribuir terras.

Por fim, Teixeira diz que pretende tratar como prioridade a agricultura familiar. "Queremos produzir comida de qualidade para colocar na mesa do povo, em grande quantidade e a preço mais barato. A agricultura brasileira fez enorme sucesso em termos de commodities, mas tem menor presença na questão da alimentação. A comida está chegando com muito veneno para os brasileiros", apontou.