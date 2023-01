Nelson Jr./SCO/STF Ministra Rosa Weber, presidente do STF, criticou atos antidemocráticos em Brasília

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, criticou os atos antidemocráticos em Brasília neste domingo (8) e disse que a Suprema Corte “não se deixará intimidar por atos criminosos”. Manifestantes bolsonaristas invadiram e depredaram os prédios do STF, Congresso Nacional e Palácio do Planalto.

A ministra classificou os atos como “página triste e lamentável” da história do Brasil. Ela ressaltou que as invasões são fruto do inconformismo de quem se recusa a aceitar a democracia.

Em nota, Rosa Weber afirmou que manteve contato com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). A ministra ressaltou haver preocupação de agentes de segurança do STF e disse que a Suprema Corte trabalhará para que os suspeitos sejam julgados e penalizados exemplarmente.

As invasões aos prédios da Praça dos Três Poderes aconteceram na tarde deste domingo. No prédio do STF, bolsonaristas destruíram o plenário, quebraram as portas dos armários das togas e vidros, além de pichar a fachada da Suprema Corte.

Além do STF, os bolsonaristas invadiram o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, sedes dos poderes Legislativo e Executivo do país. No Congresso, os manifestantes vandalizaram o salão verde da Câmara dos Deputados e invadiram o plenário do Senado. Já no Planalto, os suspeitos quebraram portas e tentaram invadir o gabinete presidencial.

As manifestações bolsonaristas já eram previstas pelo governo federal, no entanto, era esperado para esta segunda-feira (9) e não na dimensão em que está. No sábado (7), caravanas de bolsonaristas chegaram à Brasília o ato. O ministro da Justiça, Flávio Dino, chegou a solicitar o uso da Força Nacional para manter a segurança da Praça dos Três Poderes.

Manifestantes entraram em confronto com a Força Nacional e, segundo informações iniciais, um veículo da FN ficou pendurado no espelho d’água do Congresso.

Flávio Dino afirmou, por meio das suas redes sociais, que medidas estão sendo tomadas e que "impor a vontade a força não vai prevalecer". Ele ainda disse que está na sede do Ministério da Justiça acompanhando os desdobramentos.

Nas últimas horas, a cúpula do governo petista culpou o governo do DF pela falta de segurança da região da Praça dos Três Poderes. Rocha chegou a rebater, mas não teve força para segurar Torres.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também criticou a segurança em Brasília e disse que as forças de segurança foram “incompetentes” e tiveram “má vontade” para segurar as manifestações. O petista ainda determinou a intervenção federal na segurança pública de Brasília.

Após as invasões e a divulgação de pouca resistência da Polícia Militar do DF, o governador Ibaneis Rocha exonerou o secretário de Segurança Pública Anderson Torres. Torres está na Flórida, nos Estados Unidos, onde passa férias com a família.

A Advocacia-Geral da União (AGU) ainda pediu ao STF a prisão de Anderson Torres. Segundo o advogado-Geral, Jorge Messias, o ex-secretário foi conivente e não tomou providências para as manifestações bolsonaristas neste fim de semana.