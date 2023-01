Reprodução/Twitter Invasão ao STF

Com a invasão de bolsonaristas neste domingo (8) aos prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, causando danos ao patrimônio público em atentados contra o governo do presidente Lula, nomes políticos de todo o Brasil se manifestaram nas redes sociais, contra os atentados.

O deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) apontou conivência da Polícia Federal e pediu que golpistas fossem responsabilizados e presos. Boulos afirmou que o senador Magno Malta teria convocado manifestantes para a invasão.

PM do DF permitiu absurdamente a entrada de bolsonaristas no Congresso Nacional e a aproximação ao Palácio do Planalto. Os golpistas, com ou sem farda, têm que ser responsabilizados e presos! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) January 8, 2023

Senador Magno Malta convocou golpistas para a invasão de hoje. Parlamentar que apoiou os golpistas tem que ser investigado e cassado! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) January 8, 2023

A deputada Erika Hilton (PSOL-SP) pediu investigação sobre agentes de segurança pública do DF envolvidos na invasão à Praça dos Três Poderes.

É necessário mapear o envolvimento de agentes da segurança pública do Distrito Federal, e suas infiltrações na estrutura governamental do Distrito Federal.



É evidente que há cumplicidade do GDF com os terroristas bolsonaristas. Não é de hoje que são facilitados e saem impunes. — ERIKA HILTON 🚩 🇧🇷 (@ErikakHilton) January 8, 2023

O AGU pede, além das prisões em flagrante dos terroristas e de Anderson Torres:



- Dados de registro de conexão geolocalizados de operadoras de telefone por 90 dias dos usuários que estão nas imediações da Praça dos 3 Poderes e do QG do Exercito: pic.twitter.com/2Cjhs45sGH — ERIKA HILTON 🚩 🇧🇷 (@ErikakHilton) January 8, 2023

O deputado André Janones (AVANTE-MG) apontou o nome do governador do DF, Ibaneis Rocha, como principal responsável e pediu a prisão do político. Janones ainda afirmou existem parlamentares eleitos participando de grupos de aplicativos de mensagens incentivando os atos terroristas.

Esse atentado terrorista tem nome é sobrenome: Ibaneis Rocha! Não basta que esse bandido seja afastado do governo do DF. Ele precisa ser PRESO, imediatamente! — André Janones (@AndreJanonesAdv) January 8, 2023

Um relato: apesar de diversos terroristas portarem pedaços de pau e barras de ferro, nenhum foi assassinado, porque o objeto foi confundindo com fuzil. — André Janones (@AndreJanonesAdv) January 8, 2023

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) declarou que o Estado do RS está com suas forças de segurança prontas para responderem a qualquer tentativa de subversão da ordem.

As cenas criminosas que vemos em Brasília, com barbárie e terrorismo no Congresso, STF e Planalto são absolutamente inaceitáveis em nossa democracia. No RS estamos com as forças de segurança prontas para resposta FIRME e IMEDIATA diante de qualquer tentativa de subversão da ordem — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) January 8, 2023

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), diz que não se deve dar espaço para a baderna e que os responsáveis pelos atentados serão identificados e punidos.

A democracia pressupõe alternância de poder, divergências de pontos de vista, mas não admite as cenas deprimentes que o Brasil é supreendido nesse momento. Agiremos com rigor para preservar a liberdade, a democracia e o respeito à Constituição. — Arthur Lira (@ArthurLira_) January 8, 2023

Flávio Dino, Ministro da Justiça e Segurança Pública, criticou os atos terroristas e afirmou que o governo do Distrito Federal irá agir para punir os culpados.

Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. O Governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços. E as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) January 8, 2023

O líder do governo no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) usou o Twitter para avisar que estavam protocolando pedidos ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele também apontou o nome de Ibaneis Rocha como complacente dos invasores Bolsonaristas.

Atenção! Eu e a presidente do PT @gleisi estamos agora representando ao Procurador-geral da República para que seja decretada intervenção na Segurança Pública do DF. — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) January 8, 2023

Estamos protocolando agora dois pedidos ao ministro Alexandre de Moraes:



1 - Prorrogação do inquérito dos atos antidemocráticos a partir dos acontecimentos de hoje.

2 - Impedimento de posse e, em caso de posse, afastamento do Sr Anderson Torres, da Secretaria de Justiça do DF. — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) January 8, 2023

A manifestação terrorista em Brasília já era prevista e contou com a complacência e quase cumplicidade do governador do DF @IbaneisOficial . Qualquer coisa que vier a acontecer com a vida das pessoas e ao patrimônio do povo brasileiro, o Sr @IbaneisOficial será responsabilizado. — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) January 8, 2023

A presidente do PT e deputada Gleisi Hoffmann (PT-RS) afirmou que o governo do DF foi irresponsável frente à invasão e que o crime antidemocrático já estava anunciado.

Governo do DF foi irresponsável frente à invasão de Brasília e do Congresso Nacional. É um crime anunciado contra a democracia, contra a vontade das urnas e por outros interesses. Governador e seu secretário de segurança, bolsonarista, são responsáveis pelo que acontecer — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 8, 2023

O ex-juiz, ex-ministro da justiça e senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro (União Brasil), foi o único a se manifestar em favor das manifestações e acusou o governo Lula de “reprimir protestos e opiniões divergentes”. Horas depois, o senador se mostrou contra, embora tenha apenas dito que “os manifestantes precisam se retirar dos prédios públicos”, sem pedir pela punição de ninguém.

O novo Governo Lula iniciou mais preocupado em reprimir protestos e a opinião divergente do que em apresentar resultados. De volta o loteamento político irrestrito de ministérios e estatais. Tudo em prol de uma misteriosa “reconstrução” sem qualquer rumo. Não é um bom começo. — Sergio Moro (@SF_Moro) January 8, 2023

Protestos têm que ser pacíficos. Invasões de prédios públicos e depredação não são respostas. A oposição precisa ser feita de maneira democrática, respeitando a lei e as instituições. Os invasores precisam se retirar dos prédios públicos antes que a situação se agrave. — Sergio Moro (@SF_Moro) January 8, 2023