Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou hoje nas redes sociais a morte do ex-jogador e presidente do Vasco , Roberto Dinamite , aos 68 anos . Ele tratava um câncer de intestino desde janeiro de 2022.

"Roberto Dinamite foi um gigante na história do Vasco da Gama e do futebol brasileiro. Como torcedor do Vasco no Rio, admirei muito seu futebol bonito, ofensivo, de um chute tão potente de perna direita que virou apelido. E de apelido, sobrenome", escreveu Lula. "Além de grande jogador, foi também político, sendo deputado estadual por cinco mandatos e dirigente do Vasco da Gama, lutando para modernizar a gestão do clube. Meus sentimentos aos familiares, amigos, vascaínos e admiradores de todas as torcidas de Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite", escreveu.

pic.twitter.com/TMTrzvNyLQ — Lula (@LulaOficial) January 8, 2023

Maior artilheiro do Vasco com 702 gols e da história do Campeonato Brasileiro com 190 gols, Dinamite jogou por Barcelona, Portuguesa e Campo Grande. Pela seleção brasileira, fez 38 jogos e 20 gols.

Em 1992, Dinamite se arriscou na política e foi eleito vereador do Rio de Janeiro pelo PSDB. Em 1994, foi eleito deputado estadual e depois reeleito por mais quatro mandatos.



Lula em São Paulo

Em São Paulo desde a última sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja nesta tarde para Araraquara , cidade no interior do estado, atingida por fortes chuvas nos últimos dias.

O petista deve embarcar de Congonhas às 14h (de Brasília) e tem chegada prevista para as 15h em Araraquara. Mais tarde, às 16h, Lula tem encontro com o prefeito da cidadem Edinho Silva. Há a possibilidade do presidente conversar com a imprensa antes de retornar para Brasília, às 17h.

