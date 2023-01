Divulgação/TV Rio Sul Blocos de pedra deslizam e bloqueiam trecho da Dutra

A queda de uma barreira com grandes blocos de pedra interditou um trecho da Rodovia Presidente Dutra, principal via que liga os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, neste sábado (7). O bloqueio ocorre no sentido RJ, no trecho de Barra Mansa, na atura do bairro Vila Ursulino.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que pedras da encosta da pista deslizaram após as chuvas no local e, ao caírem, chegaram a atingir uma carreta. O motorista, porém, não se feriu.

Devido ao bloqueio, há congestionamento na via. O trecho foi isolado e sinalizado com cones.

Ainda não há previsão de liberação da rodovia.

Uma equipe da concessionária CCR Rio-São Paulo foi acionada e está no local para retirar o material que caiu sobre a estrada, além de administrar o tráfego na pista.

No portal da concessionária é possível acompanhar a situação do trânsito nas estradas, separando por trecho e cidade, em tempo real.

A recomendação é que os motoristas tenham atenção ao passarem pela Dutra devido ao risco de novos deslizamentos. Além disso, a pista está molhada após as chuvas.