Cristiano Mariz/Agência O Globo Palácio do Planalto com Congresso Nacional ao fundo

O Governo Lula optou no último domingo (º1) por extinguir a diretoria agrícola do Ministério das Relações Exteriores (MRE). A resolução foi publicada no mesmo dia em uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU). Com isso, a diretoria passa a integrar o Departamento de Promoção Comercial, Investimentos e Agricultura, que será composto por uma diretoria e quatro profissionais para a gestão.



Segundo o DOU, o novo departamento visará "elaborar, acompanhar, propor, orientar e executar as atividades de promoção comercial e de atração de investimentos, em coordenação com as demais unidades responsáveis, nas áreas da indústria, da agricultura e de serviços, inclusive nos setores de energia, mineração e ciência, tecnologia e inovação".





A mudança não foi bem recebida pela Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que conta com cerca de 300 parlamentares. O conjuntou protestou, dizendo em nota que a informação foi recebida com "preocupação". Eles fazem um apelo a equipe de Lula que reavaliem a decisão.

A FPA continua dizendo que "a pasta [do Ministério das Relações Exteriores] é de extrema importância para o desenvolvimento do setor agropecuário nacional", pois através dela se é possível fazer "articulações internacionais e abertura de novos mercados", além de ser um meio de "conscientização do mercado externo sobre a qualidade e origem dos produtos brasileiros".





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.