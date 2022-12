Divulgação/PCDF - 26.12.2022 Homem confessou ter montado um artefato explosivo numa área de acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília

A polícia do Distrito Federal trabalha com a hipótese de mais de um parceiro do empresário George Washington Souza , que foi preso por suspeita de atos terroristas em Brasília e tentativa de explodir um caminhão de combustível perto do aeroporto. Ao iG , a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) afirmou que as informações correm em sigilo, entretanto, Alan Diego dos Santos é apontado como ajudante nos atos. Um terceiro suspeito não teve nome divulgado.

George Washington foi preso no sábado, dia 24, dentro de um veículo com “grande quantidade de explosivos, armamento e munições”, segundo nota da polícia.

De acordo com as investigações, ele tem registro de Caçador, Atirador e Colecionador – CAC, mas tudo que foi apreendido está fora da norma. “Se esse material adentrasse o Aeroporto de Brasília, seria uma tragédia, mas nós conseguimos interceptar e evitar”, afirmou o delegado-geral da PCDF, Robson Cândido.

Em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal, o suspeito confessou ter montado explosivos em uma área de acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília, afirmou que gastou cerca de R$ 170 mil com armas e que planejava um possível atentado organizado na cidade que seria colocado em prática nos próximos dias.

Divulgação Polícia Civil do DF divulga armas usadas por suspeito de terrorismo em Brasília (24/12/2022)

Segundo o empresário, ele pretendia entregar armas a apoiadores de atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), acampados em frente ao QG do Exército e explodir bombas para radicalizar os bolsonaristas.

O que o foi apreendido?

dois revólveres;

duas espingardas;

três pistolas;

cinco emulsões explosivas;

munições;

uniformes camuflados.

Aeroporto reforçará segurança



O Aeroporto Internacional de Brasília, a Inframerica, informou através de um comunicado que reforçará o policiamento ostensivo e a vigilância do terminal a partir de hoje , após o bolsonarista George Washington armar explosivos em um caminhão-tanque que entraria no local.

A ação, que foi classicada pela polícia como uma tentativa de atentado terrorista, ocorreu no último sábado (24). Segundo a Polícia Civil , o artefato iria ser acionado com o uso de um controle remoto, mas falhou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.