Anulação da condenação do caso da boate Kiss

Em agosto, os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiram anular o júri da boate Kiss, ocorrido no ano passado. A decisão se deu por 2 votos contra 1. Com o resultado, as prisões deverão ser revogadas e um novo júri será marcado. Elissandro Sphor, Mauro Hoffmann, Marcelo dos Santos e Luciano Bonilha Leão foram condenados em dezembro de 2021 pelo incêndio que matou 242 jovens na boate, na cidade de Santa Maria (RS).