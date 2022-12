Papa Francisco prestou homenagem e pediu aplausos à coragem de Isabel Cristina , que se tornou a mais n ova beata brasileira por seu ato heróico de lutar contra agressor para tentar se defender de um estupro. Ela foi morta brutalmente pelo criminoso. Entenda o caso a seguir:

Pontífice desejou que o ato heroico de Isabel inspire especialmente os jovens a darem testemunho generoso da fé.

“Ontem, em Barbacena, foi beatificada Isabel Cristina Mrad Campos. Esta jovem mulher foi morta em 1982 aos 20 anos de idade, em ódio à fé, por ter defendido sua dignidade como mulher e o valor da castidade. Que seu exemplo heroico inspire especialmente os jovens a darem testemunho generoso de sua fé e de sua adesão ao Evangelho. Um aplauso à nova Beata!”, celebrou o Papa.

Reproduçao TV Globo Brasileira Isabel Cristina é beatificada pelo Vaticano (10.12.2022)

Isabel Cristina Mrad Campos foi brutalmente assassinada aos 20 anos em 1982, em Juiz de Fora. Ela foi morta aos 20 anos por um homem contratado para montar um guarda-roupas no seu apartamento. Ele tentou estuprá-la, mas em ato de bravura, Isabel lutou contra o agressor, mas foi golpeada com uma cadeira, amarrada e amordaçada. Ele foi morta brutalmente com 15 facadas.

