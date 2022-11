Reprodução Redes Sociais Marcelo Rebelo, presidente de Portugal, recebe carta com bala de revolver dentro

O presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa não se preocupou com carta inusitada recebida contendo ameaça de morte e uma bala de revolve dentro. Rebelo teria recebido uma carta com uma bala de arma de fogo dentro de um envelope em sua residência, porém já foi entregue à Polícia Judiciária que investiga o caso.

O Correio da Manhã noticiou que Marcelo Rebelo de Sousa, que não se encontrava em Belém quandi recebeu carta. O remetente da ameaça é anônimo, porém a bala de arma de fogo, o celular e o pedido de um milhão de euros com uma conta descrita no conteúdo do bilhete serão rastreados pela polícia.

Marcelo Rebelo de Sousa desvalorizou a situação em uma declaração feita à CMTV, onte destacou ter recebido mais "ameaças" quando tinha um programa de televisão na RTP e na TVI do que em Belém onde vive como chefe de estado.

O Presidente da República assegurou que este tipo de situações acontece de vez enquanto e que nunca se confirma como algo de maior gravidade.

"Isto acontece espaçadamente nunca se veio a confirmar qualquer gravidade da situação. Normalmente há o caso da perturbação ou nem é possível investigar o que se trata porque são cartas anónimas e, portanto, aqui também não porque estava fora. Estando fora os serviços entenderam comunicar à Policia Judiciária", afirmou.

