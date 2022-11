Brunno Dantas/TJRJ Defesa de Flordelis vai recorrer da decisão do júri

As defesas da ex-deputada Flordelis e de sua filha biológica, Simone dos Santos Rodrigues, vão tentar reverter as condenações a 50 anos e 28 dias, e a 31 anos e 4 meses de prisão, respectivamente, pela morte do pastor Anderson do Carmo, em 2019.

A decisão foi proferida no último domingo, quando teve fim o julgamento de sete dias da ex-deputada e mais quatro réus. No mesmo caso, Marzy Teixeira, André Luiz de Oliveira e Rayane dos Santos foram absolvidos. O Ministério Público também vai recorrer das absolvições.

Defesa das acusadas

Dentre as nulidades, o advogado Rodrigo Faucz, que defende Flordelis, Marzy, Rayane e André alegou que a ex-deputada já entrou condenada em seu julgamento, em razão da repercussão do caso.

No último domingo, a defesa de Flordelis emitiu uma nota lamentando a condenação: "Infelizmente, apesar de não haver provas, Flordelis foi condenada pelo homicídio do marido. Entendo que a condenação foi indevida, eis que certamente se deu pela pressão da opinião pública formada desde o delito. Considerando que ocorreram diversas nulidades absolutas no decorrer do julgamento, informo que recorrerei da sentença, buscando que ocorra, futuramente, um julgamento justo. Entretanto, estamos muito satisfeitos com a absolvição de todos os crimes em que nossos outros clientes foram julgados".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.