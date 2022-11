Reprodução / TV Globo - 14.03.2022 Médico que estuprou mulher no parto tem pedido de liberdade negado

O juiz Carlos Marcio da Costa Cortazio Correa, da 2ª Vara Criminal de São João de Meriti, negou, nesta terça-feira (1º), o pedido de liberdade do anestesista Giovanni Quintella Bezerra, acusado de estuprar uma mulher durante o parto.

Giovanni foi preso em flagrante em julho deste ano após enfermeiras e técnicas de enfermagem do Hospital da Mulher em Vilar dos Teles, em São João Meriti, município na Baixada Fluminense, gravarem um vídeo do médico colocando o pênis na boca da paciente, que estava anestesiada durante a realização do parto.

No registro, a gestante estava deitada na maca, inconsciente, onde do lado esquerdo do lençol, a equipe médica iniciava a cirurgia, enquanto do outro lado Giovanni abria o zíper da calça, puxava o pênis para fora e o introduzia na boca da vítima. A ação durou cerca de 10 minutos.

O vídeo serviu como prova e foi encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



