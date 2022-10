Reprodução / GloboNews - 21.10.2022 Sequestrador se entregou à polícia

A Polícia Militar (PM) prendeu um dos bandidos envolvido no sequestro de um casal mantido refém refém na Estrada do Sabão, na Zona Norte de São Paulo. As negociações aconteciam desde às 7h20 da manhã desta sexta-feira (21). O casal estava sob a 'custódia' do criminoso dentro de uma Land Rover de um das vítimas.

Criminoso que manteve casal refém dentro de carro de luxo se entrega em São Paulo pic.twitter.com/vL90ELASyx — Babilônia (@hamudaniel19) October 21, 2022

Ao todo, foram 3 horas de negociações. O assaltante libertou primeiro a mulher, por volta das 9h50, e após dez minutos o homem saiu do veículo com o bandido ainda o mantendo como escudo humano até o sequestrador sair do veículo com as mãos para o alto e ser preso.

Outros dois homem que também participaram do sequestro do casal estão foragidos. Durante as negociações, o sequestrador teria pedido água e cigarro aos policiais. A advogada do criminoso também compareceu a cena do crima e teria sido crucial nas negociação de libertação das vítimas e rendição do criminoso. A polícia continua as investigações para encontrar os outros dois bandidos.

