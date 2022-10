Divulgação/Latam Cachorro fugiu de uma conexão da Latam





Um incidente curioso provocou o fechamento da pista do aeroporto de Congonhas , em São Paulo , nesta quarta-feira (19): a fuga de um cachorro durante uma conexão.

De acordo com a Latam, empresa responsável pela conexão no local, o caso foi registrado por volta das 13h30. O incidente ocorreu no desembarque do voo LA3029 (Cuiabá-São Paulo) e o animal de estimação seguiria no LA3080 (São Paulo-Florianópolis).

A Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), divulgou um comunicado informando que a pista ficou interditada das 13h37 até 13h43, e que dois voos que pousariam no aeroporto sofreram atraso.





Em nota divulgada no final da tarde desta quarta-feira, a Latam lamentou o acontecimento e informou que ainda realizava as buscas para encontrar o cachorro.

“A LATAM lamenta profundamente o ocorrido e está atuando com equipes de buscas no entorno do aeroporto de São Paulo/Congonhas para encontrar o cachorrinho que fugiu durante o desembarque do voo Cuiabá-São Paulo/Congonhas desta quarta-feira (19) e que seguiria viagem para Florianópolis. A companhia reforça ainda que está em contato com a dona do pet, que participa das buscas, e prestando toda a assistência necessária”, disse o comunicado.

Segundo incidente no aeroporto em outubro

No dia 9 de outubro, a pista principal do aeroporto de Congonhas teve que ser interditada depois que o pneu do trem de pouso traseiro de um avião de pequeno porte estourou durante o pouso.

A aeronave transportava dois tripulantes e três passageiros no momento que pousou na pista do aeroporto às 13h30. Porém, o pneu do trem de pouso traseiro estourou e o avião acabou ficando perto do barranco no final da pista. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, segundo a Infraero.

Segundo o portal G1, áudios que foram propagados em grupos de WhatsApp de pilotos apontam que o pneu pode ter estourado por causa de uma mudança brusca de direção e velocidade do vento em uma distância pequena, o que resultou no estouro do pneu e falha no freio.

A demora para a retirada do avião aconteceu porque não tinha equipamento para retirá-lo. Por conta disso, mais de 280 voos foram cancelados, tanto que estavam saindo, como chegando em Congonhas.

