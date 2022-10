Reprodução/TV Globo Justiça concede liberdade a Celsinho da Vila Vintém

A Vara de Execuções Penais da Justiça do Rio concedeu liberdade a Celso Luiz Rodrigues, conhecido como Celsinho da Vila Vintém, nesta segunda-feira (17), após uma semana da decisão que deu direito à liberdade em um dos diversos crimes em que é acusado. Apontado como um dos principais e mais perigosos traficantes da década de 90, ele deve deixar a prisão a qualquer momento nesta terça-feira (18).

Atualmente, Celsinho está cumprindo pena na Penitenciária Lemos Brito, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste. Ele foi preso por conta de uma condenação a 15 anos, em regime fechado, por ter comandado a invasão da Rocinha, em 2017.

Até que na última terça-feira (11), a desembargadora Suimei Meira Cavalieri, da 3ª Câmara Criminal revogou a prisão, dando direito ao criminoso de responder em liberdade. No entanto, haviam outras pendências judiciais que impediram a soltura de Celsinho.



Na nova decisão, do juiz Marcello Rubioli, foi constatado que não havia outras penas a serem cumpridas que o impedissem de deixar a cadeia para responder em liberdade.

"Não havendo pena privativa de liberdade a ser cumprida definitivamente, e, revogada a prisão preventiva mantida negando direito de recorrer em liberdade, não se suporta mais a enxovia no presente feito, importando na imediata expedição de alvará de soltura em beneplácito do reeducando", diz o juiz em decisão.

O traficante é um dos fundadores da facção criminosa Amigo dos Amigos (ADA) e está na cadeia desde 2002, tendo sido preso pela primeira vez em 1994. Além de tráfico de drogas, ele responde por diversos crimes, como roubo a bancos e homicídios.

Condenado a mais de 30 anos, ele obteve a progressão do regime fechado para o semiaberto em janeiro de 2021, mas nunca deixou a prisão devido ao histórico de fugas de cadeias por que passou.



