A Prefeitura de São Paulo entregou neste sábado (15), a revitalização do calçadão da Alameda Cleveland, esquina com a Rua Helvetia, na região central da cidade. O local ficou conhecido como a Praça do Cachimbo por ter concentrado mais de 4 mil pessoas que faziam uso e tráfico de drogas a céu aberto, que impedia os moradores de usar o espaço público.

Com pista de skate, quadra de basquete, cachorródromo e brinquedos infantis, esse espaço resume e já é considerado um símbolo da revitalização urbana que está ocorrendo na região da Nova Luz.

Para o prefeito Ricardo Nunes, para fazer essa ação de revitalização precisou que a “cracolândia” fosse derrotada. “Para fazer a reforma, tivemos que tirar as pessoas dessa situação da droga e recuperar a vida delas de sua família. Estamos tendo sucesso, mas falta muito ainda para atingirmos o objetivo que é reduzir de 4 mil para perto de zero de quem usa drogas nas ruas do centro da cidade. Hoje ainda há 810 usuários”, explicou Nunes.

“É um trabalho duro que envolve muita gente e contínuo por 24 horas diariamente, desde a varrição e limpeza, até abordagem assistencial e de saúde, além de prender os traficantes. E um resultado prático a nossa entrada nesse espaço. Não podemos continuar aceitando a situação de não tirar essas pessoas da rua”, completou o prefeito.



Prefeitura de São Paulo dá apoio integral à Operação Caronte, deflagrada pela Polícia Civil para combater e reprimir a atuação de organizações criminosas armadas que exploram o tráfico de drogas na região central da cidade. Com apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana (GCM), Subprefeitura da Sé, secretarias municipais da Saúde, de Assistência Social, de Direitos Humanos e de Projetos Estratégicos, desde o início da ação a Operação já prendeu 165 pessoas por tráfico de drogas.

Segundo o delegado da 1ª Seccional Centro, Roberto Monteiro, ao assumir a delegacia recebeu três desafios: cracolândia, considerada uma situação difícil para a sociedade e para a população que morava no entorno; o quadrilátero das motos no Brás-Pari.

“O nosso maior destaque é a Operação Caronte com a união e a coragem do prefeito, firmamos três pilares: a repressão que não tem e nem terá trégua; o segundo que é assistente social e o terceiro, saúde e direitos humanos. Fizemos ações integradas, continuadas e humanizada sem desrespeito a essas pessoas que são doentes que se tornaram problema gravíssimo de saúde pública. Hoje, milagres aconteceram com algumas pessoas que já saíram e estão saindo dessa situação. Estou feliz em ver esses resultados”, disse o delegado.

Conforme informações do prefeito Ricardo Nunes, houve um crescimento de 32% da abordagem das equipes de rua do Programa Redenção, tirando os dependentes das mãos dos traficantes. Aumentou em 15% o atendimento das equipes dos CEAS, e de 15% de encaminhamento para a rede de saúde e 70% para a assistencial.

Outras ações foram citadas pelo prefeito como a construção de oito novos Siats, com destaque para o da Penha e dois CPAS AD na região central (Armenia e Boraceia).

“Realizamos o Programa Operação Trabalho (POT) para as pessoas poderem preencher as 600 vagas - todas preenchidas – criamos nove novos equipamentos de saúde, requalificamos o centro com o novo Anhangabaú, o Parque Augusta, a Praça Princesa Isabel, além da inauguração do novo Hospital Mulher. Sabemos que estamos numa luta difícil, mas vamos vencer”, disse Ricardo Nunes.

Revitalização

A revitalização da região da Nova Luz faz parte das ações realizadas pela Secretaria Executiva de Projetos Estratégicos (Sepe) no âmbito do Programa Redenção.

A reurbanização das áreas degradadas pelas cenas de uso aberto é um importante eixo do programa. Ao celebrar uma festa das crianças no local revitalizado, os moradores dos conjuntos habitacionais da Nova Luz têm o objetivo de ocupar as praças e os calçadões com atividades de lazer e convivência entre famílias. A festa, que terá barracas de alimentação e atividades infantis, deve reunir mais de 200 crianças.

Segundo o secretário executivo de Projetos Estratégicos, Alexis Vargas, “o espaço ganhou uma função social e isso é um exemplo de toda a transformação que estamos realizando na Nova Luz por meio das ações intersetoriais do Programa Redenção. Com um novo uso e nova imagem para o local nunca mais será chamado de Praça do Cachimbo”, disse Vargas.

Com a construção de moradias sociais e a implementação de equipamentos públicos de educação, lazer, cultura e da criação de áreas verdes, o objetivo da Prefeitura é estimular o adensamento ordenado e melhorar a qualidade de vida para toda a população da região central.

Já foram entregues mais de 1.440 unidades habitacionais pela PPP, mais 190 HIS (Habitação de Interesse Social) começaram a ser erguidas em março deste ano e a previsão é que sejam concluídas no primeiro semestre de 2023, totalizando mais de 1.630 Unidades Habitacionais entregues até o final da PPP.

Em parceria com o governo do Estado, a Prefeitura de São Paulo investiu R$ 50,5 milhões até agosto de 2022 na PPP da Habitação.

Além das unidades habitacionais, a Prefeitura e o governo do Estado investiram em vários equipamentos públicos na região. Entre os quais, destacam-se a Creche para 162 crianças (entregue em janeiro/2020), Revitalização da Praça Júlio Prestes (entregue em abril/2018), Reforma do 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros (entregue em outubro/2018); Hospital Pérola Byington; Escola de Música e a parceria com o Liceu Sagrado Coração de Jesus.

População agradece

A reforma da praça foi recebida pela população do entorno como mais uma resposta da Prefeitura e do Estado aos problemas que enfrentavam até pouco tempo.

Para Luciana Lanzillo, moradora do Condomínio Bravo, vizinho da praça, destacou a mudança da vida de quem mora, ou passa pela região. “Muitas noites sem dormir, decadência absurda das pessoas frequentadoras do local, sendo mantidas como fosse assistencialismo, mas não é. É apontar o problema e não mostrar soluções. Com a Operação Caronte, a gente está vendo que as coisas estão acontecendo com empenho de todos”, disse Luciana. “Hoje a gente vê crianças, excursões, turistas, trabalhadores enchendo esse espaço, é um sonho ver isso realizado, a gente agradece.”, completou.

Já Rose Correa, moradora da região, ela espera que as ações se espalhem também para outras ruas, pois o resultado é muito bom “Aqui mudou tudo, está mais limpo e mais seguro. Agora espero que as ações atravessem a av. Duque de Caxias e cheguem aonde moro”. Jeane Sazao, moradora na Alameda Dino, disse que as reformas feitas foram muito boas por dar tranquilidade às crianças utilizarem as praças, pois estão limpas, sem barulho. “Hoje a gente pode levar os filhos às escolas e irem trabalhar com segurança” afirmou.

Programa Redenção

- Instituído pelo Decreto Municipal n° 58.760, no âmbito da Política Municipal sobre Álcool e outras Drogas, Lei Municipal n° 17.089, de 2019, é uma política pública que envolve ações integradas de atenção à saúde, reinserção social e capacitação profissional como estratégias para o tratamento de dependentes químicos que fazem o uso abusivo de álcool e outras drogas e que estão em situação de vulnerabilidade ou risco social.

Saiba mais sobre o Programa Redenção em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/secretaria_executiva_de_projetos_estrategicos/programa_redencao/index.php