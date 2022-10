Instagram Lula

O presidente Jair Bolsonaro fez campanha na manhã deste sábado em Teresina (PI) e aproveitou para atacar o concorrente Lula.

"(Lula) Não olhou para o seu povo, não olho para os mais pobres. Olhou apenas para os seus amigos, os seus cupinchas, o seus CPX e nada fez", afirmou Bolsonaro, em referência ao boné usado por Lula em visita ao Complexo do Alemão e que é a sigla para "Complexo", nome dado as comunidades do Rio de Janeiro.

Bolsonaro também tentou desmentir que teria associado a vitória de Lula na região, no primeiro turno, ao analfabetismo. "Mentira. Não tem esse vídeo", afirmou.

Vale lembrar que, no último dia 5 de outubro, três dias após o primeiro turno, o presidente afirmou em vídeo: "Uma notícia importante, pessoal: 'Lula venceu em nove dos dez estados com maior taxa de analfabetismo'. Vocês sabem quais são esses estados? São do nosso Nordeste", apontou.

Por fim, o presidente voltou a defender a redução da maioridade penal.

Ainda no Piauí, Bolsonaro visitou o Hotel de Trânsito de Oficiais, na Zona Norte de Teresina, e, depois, seguiu para o ato com apoiadores em um centro de convenções. Neste sábado, o presidente terá também compromissos em Fortaleza (CE) e São Luís (MA).