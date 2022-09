Com o objetivo de facilitar o deslocamento da população no próximo domingo (2), primeiro turno das eleições, a Prefeitura de São Paulo, por meio da SPTrans, vai colocar 6.858 ônibus nas ruas. Essa frota equivale ao que é disponibilizado aos sábados e é 41% maior em relação aos domingos normais. Neste final de semana, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) irá monitorar o trânsito nos principais corredores da cidade, no sábado (1º) e domingo (02), para garantir segurança, fluidez e mobilidade dos eleitores no acesso aos postos de votação e vias do entorno. O monitoramento e operação de tráfego junto às zonas eleitorais serão intensificados especialmente no domingo (02), das 7h às 18h. A sala de operações estratégicas da CET funcionará durante todo o período, para garantir boas condições de trânsito e preservar a segurança de pedestres e motoristas.

Transporte para populações indígenas para votação

A pedido do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), as secretarias municipais de Direitos Humanos (SMDHC) e de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) disponibilizarão a frota de cinco micro ônibus e duas vans para transportar as comunidades indígenas de duas regiões de São Paulo: Jaraguá e Parelheiros, as quais correspondem às 403ª e 381ª Zonas Eleitorais, respectivamente.

Jaraguá - 403ª Zona Eleitoral - Serão disponibilizadas duas vans (cada uma com capacidade para dez passageiros) e um micro ônibus (com capacidade para 30 passageiros) que atenderão à Aldeia do Jaraguá.

Parelheiros - 381ª Zona Eleitoral - Serão ofertados quatro micro ônibus (cada um com capacidade para 30 passageiros) que atenderão às comunidades indígenas da Aldeia Tenondé Porã e Krukutu, além de outras comunidades próximas.

TRE

A Prefeitura também atendeu à solicitação do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, como historicamente o faz em eleições municipais, estaduais e/ou federais, disponibilizando 60 veículos do tipo misto (incluindo motorista, combustível, GPS e quilometragem livre) para realização e apuração das eleições de 2022.

Trânsito

Confira as vias que permanecerão bloqueadas durante a votação e onde haverá vagas para estacionar



- Rua Francisca Miquelina, entre as ruas Dona Maria Paula e Aguiar de Barros, na Bela vista, da 00h de sábado (1º/10) às 24h de domingo (02/10).

A alternativa será seguir pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio e Rua Aguiar de Barros.

- Rua Américo Falcão entre as ruas Jacaratinga e Estância, no Campo Limpo, das 6h de sábado (1º) às 24h de domingo (02).

A alternativa para os veículos oriundos da Estrada do Campo Limpo, sentido bairro, será seguir pelas ruas Américo Falcão, Jacaratinga, Estância e Américo Falcão. Os veículos oriundos da Rua Américo Falcão com destino à Estrada do Campo Limpo, deverão seguir pelas ruas Estância, Cajanga e Batista Crespo, e Estrada do Campo Limpo.

- Rua Elísio Ferreira, entre a Rua Dr. Felice Buscaglia e a Avenida Ragueb Chohfi, em São Mateus, sexta-feira (30) e sábado (1º), das 6h às 14h, e no domingo (02) das 16h às 24h.

A alternativa para os veículos oriundos da Rua Elísio Ferreira será seguir é seguir pelas ruas Dr. Felice Buscaglia e Embaixador Ildefonso Falcão.

- Avenida Paula Ferreira, entre as ruas Jesuíno de Brito e Anastácio de Souza Pinto, na Freguesia do Ó, sexta-feira (30) e sábado (1º), das 6h às 14h, e no domingo (02) das 16h às 24h;

A alternativa para os veículos oriundos da Avenida Paula Ferreira é seguir pela rua da Bica e Avenida Itaberaba.

Vagas

• Rua Genebra entre Rua Aguiar de Barros e Rua Maria Paula lado ímpar;

• Rua Dr. Falcão Filho terá reserva de vagas em ambos os lados na altura do nº 121;

• Av. Brigadeiro Luís Antônio, sentido centro, faixa exclusiva de ônibus entre a Rua Jandaia e a Rua Aguiar de Barros, sentido centro;

• Rua Francisca Miquelina entre a Rua Aguiar de Barros e Rua Santo Amaro, lado ímpar.

Alterações no tráfego

● Elevado Pres. João Goulart será liberado ao tráfego para melhorar as condições de acessibilidade entre as zonas Leste e Oeste, das 07h00 às 0;

● Fica liberado o estacionamento nas vias e logradouros públicos, sinalizadas com placas proibindo o estacionamento, R6-a (proibido estacionar), exceto:

- Nos corredores exclusivos de ônibus do sistema de transporte público;

- Nas vias com faixas exclusivas de ônibus à direita ou à esquerda;

- Nas vias de trânsito rápido.

● A Zona Azul funcionará de acordo com a sinalização local.

Ciclofaixas de Lazer

As ciclofaixas de lazer de São Paulo estarão desativadas neste domingo (02). A medida objetiva dar maior comodidade aos eleitores e permitir melhor acesso a todos aos locais de votação, garantindo o fluxo nas principais ruas e avenidas da cidade, principalmente nos locais próximos aos colégios eleitorais.

A empresa Coranda que opera os nove trechos de ruas e avenidas na capital Paulista, que perfazem 114 kms de trajetos e atendem cerca de 120 mil pessoas, informa que as ciclofaixas de Lazer voltarão a funcionar normalmente no próximo domingo (9) das 7h00 às 16hs.

Ruas abertas

A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por meio da Subprefeitura Sé, informa que o programa "Ruas Abertas" está suspenso neste domingo (2).

A Avenida Paulista e o Minhocão estarão abertos para os veículos.

Segurança

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informa que a Guarda Civil Metropolitana irá atuar, no próximo domingo (2), no policiamento comunitário e preventivo durante o horário programado para a realização do 1º turno das eleições de 2022, em todas as regiões da cidade.



A GCM realizará rondas periódicas em todas as unidades escolares municipais que serão utilizadas como local de votação, contribuindo com os demais órgãos de Segurança Pública.



O patrulhamento será reforçado pelas equipes especializadas em conjunto com o efetivo operacional.

A Guarda Civil Metropolitana também fará policiamento fixo no posto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) , onde será realizado o teste de integridade das urnas, que será instalado no Centro Cultural Vergueiro.

Limpeza das vias

Uma equipe formada por 4 mil trabalhadores e 250 equipamentos do setor de limpeza, administrados pela Secretaria Municipal das Subprefeituras cuidará da limpeza das ruas durante todo o domingo.

Feiras, mercados e sacolões

Os mercados, feiras e sacolões terão horários adaptados. As feiras que não funcionarão foram publicadas no Diário Oficial no dia 23/08/2022 (https://www.capital.sp.gov.br/arquivos/pdf/2022/do-23-08-2022.pdf).

Equipamento 02/10/2022

Central de Abast. Leste 07h00 às 13h00

Central de Abast. Pátio Pari 04h00 às 17h00

Mercado Guaianases 08h00 às 13h00

Mercado Ipiranga 08h00 às 13h00

Mercado Lapa FECHADO

Mercado Penha 08h00 às 13h00

Mercado Pinheiros FECHADO

Mercado Pirituba 07h00 às 14h00

Mercado São Miguel FECHADO

Mercado Sapopemba 07h00 às 13h00

Mercado Teotônio Vilela 08h00 às 13h00

Mercado Tucuruvi 08h00 às 13h00

Mercado Vila Formosa 08h00 às 13h00

Sacolão Avanhadava 07h00 às 14h30

Sacolão Bela Vista 08h00 às 14h00

Sacolão Brigadeiro 08h00 às 14h00

Sacolão Butantã 07h00 às 13h30

Sacolão Cid. Tiradentes 08h00 às 15h00

Sacolão City Jaragua 08h00 às 13h00

Sacolão Cohab Adventista 07h00 às 14h20

Sacolão da Lapa 09h00 às 13h00

acolão Estrada do Sabão 07h00 às 14h00

Sacolão Freguesia do Ó 07h00 às 14h00

Sacolão Jaguaré 07h00 às 14h00

Sacolão Jaraguá 08h00 às 14h00

Sacolão João Moura 07h00 às 13h00

Sacolão Rio Pequeno 08h00 às 14h00

Sacolão São Miguel FECHADO



Mercado/Central 16/06 (feriado) 17/jun 18/jun 19/jun

Central de Abast. Leste 07h00 às 13h00 07h00 às 18h00 07h00 às 13h00 07h00 às 13h00

Central de Abast. Pátio Pari 04h00 às 20h00 04h00 às 20h00 04h00 às 20h00 Fechado

Mercado Guaianases 08h00 às 14h00 08h30 às 18h00 08h30 às 18h00 08h00 às 13h00

Mercado Ipiranga 08h00 às 13h00 08h00 às 19h00 08h00 às 13h00 08h00 às 13h00

Mercado Lapa Fechado 08h00 às 18h00 08h00 às 18h00 Fechado

Mercado Penha 08h00 às 13h00 08h00 às 19h00 08h00 às 19h00 08h00 às 19h00

Mercado Pinheiros 08h00 às 15h00 08h00 às 18h00 08h00 às 19h00 Fechado

Mercado Pirituba 07h00 às 14h00 07h00 às 21h00 07h00 às 14h00 07h00 às 14h00

Mercado São Miguel Fechado 09h00 às 18h00 09h00 às 18h00 Fechado

Mercado Sapopemba 08h00 às 13h00 08h00 às 19h00 08h00 às 19h00 08h00 às 13h00

Mercado Teotônio Vilela 08h00 às 14h00 08h00 às 19h00 08h00 às 19h00 08h00 às 14h00

Mercado Tucuruvi 08h00 às 13h00 08h00 às 19:00 08h00 às 13h00 08h00 às 13h00

Mercado Vila Formosa 08h00 às 13h00 08h00 às 19:00 08h00 às 19h00 08h00 às 13h00



Sacolão 16/06/2022 17/06/2022 18/06/2022 19/06/2022

Sacolão Avanhandava 07h00 às 17h00 07:00 às 22:00 07:00 às 17:00 07:00 às 17:00

Sacolão Bela Vista 07h00 às 14h00 07:00 às 19:00 07:00 às 19:00 07:00 às 14:00

Sacolão Brigadeiro 07h00 às 14h00 07:00 às 18:00 07:00 às 18:00 07:00 às 14:00

Sacolão Butantã 07h00 às 20h00 07:00 às 20:00 07:00 às 20:00 07:00 às 13:30

Sacolão Cid. Tiradentes 08h00 às 15h00 08:00 às 19:00 08:00 às 19:00 08:00 às 15:00

Sacolão City Jaragua 08h00 às 18h00 08:00 às 18:00 08:00 às 18:00 08:00 às 14:00

Sacolão Cohab Adventista 07h00 às 21h20 07:00 às 21:20 07:00 às 21:20 08:00 às 14:20

Sacolão da Lapa 08h00 às 13h00 08:00 às 17:00 08:00 às 16:00 08:00 às 13:00

Sacolão Estrada do Sabão 07:00 às 14:00 07:00 às 19:00 07:00 às 19:00 07:00 às 14:00

Sacolão Freguesia do Ó 07h00 às 15h00 07:00 às 20:00 07:00 às 20:00 07:00 às 14:00

Sacolão Jaguaré 07:00 às 14:00 07:00 às 18:00 07:00 às 18:00 07:00 às 14:00

Sacolão Jaraguá 08h00 às 17h00 08:00 às 17:00 08:00 às 17:00 Fechado

Sacolão João Moura 07h00 às 18h00 07:00 às 18:00 07:00 às 18:00 07:00 às 18:00

Sacolão Rio Pequeno 08h00 às 14h00 08:00 às 19:00 08:00 às 19:00 08:00 às 14:00

Sacolão São Miguel Fechado 09:00 às 18:00 09:00 às 18:00 Fechado

Cultura

Saiba como será o funcionamento das unidades administradas pela Secretaria Municipal de Cultura

Arquivo Histórico Municipal – fechado

Beco Do Pinto –aberto das 9h às 17h

Biblioteca Mario De Andrade

Edifício sede – aberto das 9h às 14h

Edifício anexo (Hemeroteca)– aberto das 9h às 14h

Bibliotecas De Bairro- fechadas

Bibliotecas - Monteiro Lobato, Álvares De Azevedo, Cora Coralina, Pe. José De Anchieta, Raul Bopp, -Viriato Correa E Paulo Setúbal - fechadas

Bosques De Leitura - fechados

Capela Do Morumbi –aberta das 9h às 17h

Casa De Cultura Santo Amaro (Paço Cultural Julio Guerra Casa Amarela) –fechada

Casa Da Imagem (antiga Casa nº1) – aberta das 9h às 17h.

Casa De Cultura Brasilândia – fechada

Casa De Cultura Butantã - fechada

Casa De Cultura Campo Limpo - fechada

Casa De Cultura Da Vila Guilherme (Casarão) - aberta

Casa De Cultura Freguesia Do Ó (Salvador Ligabue) - aberta

Casa De Cultura Guaianases- fechada

Casa De Cultura Hip Hop Leste (Cidade Tiradentes) (Espaço Cultural Casa Da Fazenda) –fechada

Casa De Cultura Hip Hop Sul (Cora Coralina)- fechada

Casa De Cultura Itaim Paulista- fechada

Casa De Cultura Itaquera (Raul Seixas-Parque Raul Seixas)- fechada

Casa De Cultura Júlio Guerra- fechada

Casa De Cultura M’ Boi Mirim - aberta

Casa De Cultura De Parelheiros - fechada

Casa De Cultura Santo Amaro (Manoel Cardoso De Mendonça) –fechada

Casa De Cultura São Mateus- fechada.

Casa De Cultura São Miguel Paulista ( Antonio Marcos)- estará fechada.

Casa De Cultura São Rafael - fechada

Casa De Cultura Tremembé - fechada

Casa De Cultura Do Ipiranga (Chico Science) - fechada

Casa Do Bandeirante –aberta das 9h às 17h

Casa Do Grito –aberta das 9h às 17h

Casa Do Modernista - aberta das 9h às 17h

Casa Do Sertanista (Casa do Caxingui ) – aberta das 9h às 17h

Casa Do Tatuapé –aberta das 9h às 17h

Centro Cultural Da Diversidade (Teatro Décio De Almeida Prado) –fechado

Centro Cultural Da Juventude Ruth Cardoso - fechado

Centro Cultural Da Penha - fechado

Centro Cultural De Vila Formosa- fechado para reforma

Centro Cultural Do Grajaú ( Palhaço Carequinha) - fechado

Centro De Culturas Negras – Parque) das 7h às 21h

Centro Cultural Olido – fechado

Centro Cultural Santo Amaro –fechado

Centro Cultural São Paulo- ver tabela abaixo

Centro Cultural Tendal Da Lapa- fechado

Centro De Formação Cultural Cidade Tiradentes - aberto das 09h às 20h

Centro Da Memória Do Circo- fechado

Centro De Referência Da Dança- CRD - fechado

Chácara Lane – aberta das 9h às 17h

Escola Municipal De Bailado – fechada

Escola Municipal De Iniciação Artística – fechada

Escola Municipal De Música – fechada

Fundação Teatro Municipal/Praça Das Artes- verificar programação no site:- www.theatromunicipal.org.br

Hemeroteca- atendimento mediante agendamento.

Monumento Á Independência (Cripta Imperial)- aberta das 9h às 17h

Pavilhão Das Culturas Brasileiras - fechado ao público

Polo Cultural E Criativo Vila Itororó (Canteiro Aberto) - fechado

Ponto De Leitura Piqueri - fechado

Ponto De Leitura Jardim Lapena - fechado

Sítio Da Ressaca - fechada em reforma

Sitio Morrinhos – aberto das 9h às 17h

Solar Da Marquesa De Santos - aberto das 9h às 17h

Teatro Alfredo Mesquita - aberto das 10h às 21h

Teatro Artur Azevedo – fechado

Teatro Cacilda Becker- aberto das 14h às 23h

Teatro Flávio Império - aberto (Parque) das 6h às 18h

Teatro João Caetano – aberto das 13h às 21h

Teatro Paulo Eiró - aberto das 15h às 21h

Centro Cultural São Paulo

Somente as áreas de convivência do CCSP estarão abertas.

Cemitérios e ecopontos

Os equipamentos administrados pela Secretaria Municipal das Subprefeituras - cemitérios e crematórios, ecopontos e pátios de compostagem - funcionam normalmente e sem mudanças.