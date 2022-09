Reprodução/Twitter @OFilipeArthur 18.09.2022 Vídeo gerou críticas à esposa do ex-ministro Sérgio Moro.

A candidata a deputada federal por São Paulo, Rosangela Moro (União Brasil), sofreu na internet após publicar um vídeo em suas redes sociais em que comia pastel em uma feira.

O problema apontado pelos internautas é que no registro aparece uma catadora de lixo ao fundo, o que gerou indignação, uma vez que se tratava de um vídeo com caráter eleitoral e que representa uma cena frequente em períodos de eleição.

Rosângela Moro super natural comendo um pastel na feira de SP enquanto uma mulher revira o lixo atrás dela. pic.twitter.com/r9ZjL7oiyn — Filipe Arthur 🚀🌹 (@OFilipeArthur) September 17, 2022





Com a repercussão negativa, a candidata postou outro vídeo, mas agora de desculpas ao erro: "Eu não tenho compromisso com o erro e não há nada o que eu possa fazer além do que pedir desculpas neste momento".

No Twitter a candidata também se manifestou: "Realmente entristece viver em um país com tanta desigualdade".



Sobre o vídeo do pastel: Peço desculpas. Realmente entristece viver em um país com tanta desigualdade. Devemos estar 100% atentos a quem está ao nosso lado. Que isso sirva de lição para todos, inclusive para mim. — Rosangela Ⓜ️oro 4400 (@rosangelamorosp) September 17, 2022





